《Pokemon Masters》主線入手小精靈﹑訓練員一覽　個體值分析

【《Pokemon Masters》攻略】玩家除了刷首抽之外，其實推主線也會送一些非常實用的 Pokemon（寶可夢）。雖然 5 星是最強級別，不過如果大家對某 Pokemon 有愛的話，就算是 4 星也可以開局，主線送的 Pokemon 也能幫你過渡至下一次 10 抽。

起手 Pokemon

所有玩家在開局時，直接有三隻不同的 Pokemon 和三名訓練員，包括比卡超／皮卡丘（主角）﹑大岩蛇（小剛）和寶石海星（小霞）。同時，遊玩新手教學時，系統會迫你進行一次「首抽」，這次必然會抽到大奶罐（小茜），所以玩家們不用看到大奶罐就馬上刪掉重練，你的首抽之旅才剛開始呢。

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每關都送 Pokemon

《Pokemon Masters》最重要的還是 Pokemon，而且今次以三打三為賣點，更加對組隊有要求，為了配合組型，單一隻強勁的 5 星是不足夠的。遊戲中，完成每關都會送一隻 Pokemon，玩家們千萬不要小看免費的，牠們有機會成能小隊中的主力。

藤藤蛇新手必備

《Pokemon Masters》的戰鬥並非生格的回合製，而是根據下方的行動能量，而第一關就送的藤藤蛇，可以幫玩家回復能量，即是能更快出到下一招技能。加上，藤藤蛇的血量和雙防都很高，而且可以進化成君主蛇，5 星 100 級的潛力，作為一隻坦也非常實用。如玩家的隊伍主要以特攻為主，君主蛇更是少數能幫全隊增加特攻傷害的，所以建議新手可以把資源放在君主蛇上。

免費的 5 星藤藤蛇是強力的拍擋（《Pokemon Masters》遊戲截圖）