年初《海賊王》與日清合味道合製「HUNGRY DAYS One Piece」系列廣告,文青系漫畫家窪之内英策作畫,比新海誠作品風格更有freehand感覺,音樂則由日本樂團BUMP OF CHICKEN負責,舒情溫暖。首發的「HUNGRY DAYS One Piece 卓洛篇」將三刀劍士變成一個高中劍道少年,熱血勵志。