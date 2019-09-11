Gundam Base 日本2號店11月進駐福岡博多　8800呎全層賣高達模型

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【Gundam Base Fukuoka】高達迷去日本，首選必定是東京！除了秋葉原還有台場獨角獸高達和GUNDAM BASE TOKYO！大阪也有萬博GUNDAM SQUARE和樓上鋪迷你版GUNDAM CAFE！九州麻……除了天神零零星星的一些玩具店，想找Gundam商品並不易。如果11月你「被迫」要去九州自由行，有好消息！因為福岡博多將開設日本本土第2家THE GUNDAM BASE FUKUOKA！

成立2年的THE GUNDAM BASE TOKYO，位於台場Diver City 7樓，2000呎全部展覽／售賣高達模型，是高達迷的樂園。而位於丸州福岡Hakata Canal City／博多運河城商場的THE GUNDAM BASE FUKUOKA，更佔地8800平方呎，比台場1號店大4倍多！內面除了模型店、模型製作教學、展覽區外，其實已經有齊Gundam Cafe和高達紀念品店，完全是Gundam fans的天國！（11月30日開幕）

THE GUNDAM BASE FUKUOKA概念圖，以兩支高達光束劍為門柱，好不搶眼。（官網概念圖）

GUNDAM BASE以教學、分享、互動為主題，並不單純賣玩具，購買完模型可在此即時製作，也有定期教學班。（官網概念圖）

博多店比東京更方便，因為Gundam Cafe和小賣店也包括在內，好想買「鋼彈茶」做手信。（官網概念圖）

博多GUNDAM BASE FUKUOKA仍有3個月才開店，先來看看東京那邊有甚麼新的GUNDAM BASE限定模型發售吧。

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THE GUNDAM BASE FUKUOKA（ガンダムベース福岡）

THE GUNDAM BASE FUKUOKA（ガンダムベース福岡）

地點：博多運河城商場南座1樓／キャナルシティ博多 サウスビル 1F

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2

營業時間：10:00～21:00

入場費：全免

面積：8800平方呎

網頁：https://www.gundam-base.net/news/9310.html

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