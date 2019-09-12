【TGS 2019】《仁王2》最新宣傳影片 神秘女角無名現身

【TGS 2019】日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於PS4主機上推出，旗下《忍者外傳》系列開發團隊Team Ninja製作的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作《仁王2》，隨著東京電玩展正式開幕，官方除釋出遊戲最新宣傳影片外，也正式宣布本作將決定於2020年年初推出。

日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於PS4主機上推出，旗下《忍者外傳》系列開發團隊Team Ninja製作的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作《仁王2》，隨著東京電玩展正式開幕，官方除釋出遊戲最新宣傳影片外，也正式宣布本作將決定於2020年年初推出。

《仁王2》為官方之前所推出，以因為盜賊與妖怪肆虐而荒廢的日本戰國為舞台，全球累計出貨超過200萬套的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作二代。玩家在遊戲中將扮演擁有妖怪之力的半妖武士，在這片荒廢的戰國亂世四處戰鬥，並活用能將自己「妖怪化」來施展各種華麗特技招式的獨特能力，將這個妖怪棲息的黑暗世界導回正軌！

而在這次官方公開的片裡，除了將會收錄在新關卡裡與新敵人以及強力頭目級妖怪激鬥的最新畫面之外，還有在之後以「豊臣秀吉」之名揚名天下，目前則是被稱為「藤吉郎」（CV：竹中直人），以及本作原創角色「無明」（CV：波瑠）等登場人物最新模樣也將同時曝光，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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