《齊木楠雄》作者麻生周一與電波組隊長結婚 人生贏家娶偶像

搞笑漫畫《齊木楠雄的災難》作者麻生周一宣布與地下偶像「電波組.inc」（でんぱ組.inc）隊長古川未鈴成婚，網民除了葡萄「這些機會」外，更有人從麻生周一舊漫畫找到蛛絲馬跡，二人可能愛情長跑了10年以上，有情人終成眷屬！結婚おめでとう！

《週刊少年Jump》gag漫《齊木楠雄的災難》主角齊木同學是個超級冷面人，更不斷請「完美美少女」照橋心美食檸檬，還以為作者本人麻生周一也不多喜歡idol屬性的女生，然而……

日本秋葉原女團電波組.inc 隊長古川未鈴9月18日在東京的演唱會上驚爆婚訊，對像更是人氣漫畫《齊木楠雄的災難》作者：今年33歲的漫畫麻生周一！同一時間，麻生周一也公開了一張插畫，見到貌似古川未鈴的可愛漫畫女生，手上拖著齊木楠雄的毛公仔，勁sweet！

9月18日， 古川未鈴在演唱會中突擊公開婚訊。

《齊木楠雄的災難》作者麻生周一特別繪畫一張插圖去宣布婚事。（麻生周一twitter圖片）

古川後來在9月19日深夜的電台節目中繼續解釋：「30歲時以自己到死也不會想像會選擇結婚，數年前我對這回事完全不感興趣，有人問起我也會說，結與不婚也沒所謂。」選擇在現役時公開婚事，是希望：「作為Idol希望偶像也能夠進化。」

古川未鈴是基地位於秋葉原的地下idol女團「電波組.inc」（でんぱ組.inc）的隊長／紅色擔當成員。不熟悉「電波組.inc」的人以為這團只紅一個「最上Moga」，除妹退出後團隊已經人氣大不如前吧，其實不然，因為電波組幕後公司，還有成員本身在是在秋葉原文化團子中打滾，比如是插畫家、DJ等等，個人工作不少；而古川未鈴是團隊前身「電波組」兩位始創成員之一，根本有份經營團隊，而她本身也是電玩熱愛者，在秋葉原團子中極有地位。

古川未鈴是日本地下偶像女團「電波組inc」隊長。（PEARLNET RECORDS圖片）

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另外又有人發現作者由07年作品《大眾的勇者學》到現在的《齊木楠雄的災難》，都不斷出現「Mirin／みりん」這個字（即是他太太古川未鈴的名字），正如一個月那可能不斷有人自殺，大家都相信這不是偶然，而是證明10年前二人已經開始有來往，絕對是一次愛情長跑。