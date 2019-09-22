【MHW ICEBORNE 攻略】聚魔之地掉落解說 靈脈玉、靈脈龍骨入手法

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【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】聚魔之地的素材系統看似很複雜，其實只要理清其種類就很簡單，以下整理各素材系統及入手方法。

聚魔之地的素材可以分成4個系統，一類是採集獲得的礦石和骨材（詳見另文攻略），其他三種則要靠在聚魔之地討伐魔物才能獲得。

【MHW ICEBORNE 攻略】聚魔之地採集教學 客製強化、整武器裝飾品

至於三種魔物素材方面，每隻魔物均有一個專屬掉落物（例如蠻顎龍的是「搖曳炎毛皮」），暫時稱之為「聚魔素材」好了；而同一魔物的歷戰版會有另一個聚魔素材（名為歷戰的～）。此外，一般魔物會掉落「龍骨」系列，歷戰魔物則除了龍骨外還會掉落「靈脈玉」系列的素材。以上素材除了在戰鬥中撿掉落物獲得外，結算時也有機會出現。由於掉落物在一段時間（約2分鐘）後便會消失，所以在聚魔之地戰鬥時記得優先拾取掉落物。

掉落物拼命撿就對了

龍骨系列共有七個素材，依照怪物強度掉落：

龍脈的強龍骨：MR1~2星魔物如大兇豺龍等，總之就是最弱的那堆
龍脈的重龍骨：MR3星魔物如火龍、斬龍、轟龍等
龍脈的剛龍骨：MR4星魔物如蒼火龍、黑角龍、兇爪龍、雷狼龍等
龍脈的古龍骨：炎王龍、炎妃龍等古龍掉落，一般在地帶LV5或以上便會遇到
靈脈的重龍骨：危險度一星的歷戰魔物，如土砂龍、雌火龍、浮眠龍等
靈脈的剛龍骨：危險度二星的歷戰魔物，如角龍、火龍、斬龍等
靈脈的古龍骨：歷戰古龍掉落，需要地帶LV7才能見到

靈脈玉則需要歷戰魔物才會掉落：

靈脈玉的碎片：危險度一星的歷戰魔物，如土砂龍、雌火龍、浮眠龍等
靈脈玉：危險度二星的歷戰魔物，如角龍、火龍、斬龍等
大靈脈玉：歷戰古龍以及歷戰惶怒恐暴龍掉落

總之但凡有「靈脈」兩字的都是歷戰魔物才會掉落。

可隨時在獵人筆記中查看聚魔之地的掉落，較強的魔物會有更高機率掉落共通素材，例如歷戰蠻顎龍比歷戰土砂龍更高機會出靈脈玉碎片。

這些素材會在不同Rare武器的各種客製強化中用到，其實玩法和本篇一樣：比如同樣是客製吸血，Rare 6和Rare 7武器所需的素材也不一樣，而ICEBORNE中各武器的客製強化就需要用到以上的聚魔之地素材。基本上你在強化武器、護石或是客製強化時那些？？？素材，就是這些聚魔素材、龍脈龍骨以及靈脈玉。所以也很建議不論是什麼怪都應該至少打一次（不用打到死，撿到專有素材便可，請愛用飛翔爪擊暈大法，一撞牆就有掉落物可以撿），取得素材後便可知道在什麼武器中使用。

最後一點就是聚魔之地中不會掉落天鱗、天殼等稀有素材，需要這些素材造裝備時還是乖乖的去打調查任務吧。

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