《PSYCHO-PASS 心靈判官》第三期10/17首播　新海報、宣傳PV亮相

電視動畫《PSYCHO-PASS 心靈判官》第三期將於今年10月17日首播，第一集將有一個小時的延長播出，今（27）日官方發布了新的主視覺海報、第二彈宣傳PV以及追加出演聲優名單，包括大塚明夫、諏訪部順一、宮野真守等人。

（《PSYCHO-PASS 心靈判官》宣傳海報）

《PSYCHO-PASS 心靈判官》是描述在近未來的社會中，人類的心理狀態將可以被數值化管理，故事的主角是就任於公安局中的監視官及執行官們。在第三期中，兩位新加入的新人監視官將在這扭曲的世界中尋求真實。

追加演出聲優包括大塚明夫、諏訪部順一、宮野真守、名塚佳織、田中敦子、日笠陽子、森川智之、堀內賢雄、矢作紗友里，在本次公開的第二段宣傳PV中可以聽到由Who-ya Extended演唱的主題曲「Q-vism」以及由Co shu Nie演唱的片尾曲「bullet」，也讓觀眾們對於第三期將要營造出來的新劇情及新氣象有更大的期待。

＜STAFF＞ 監督：塩谷直義 シリーズ構成：冲方丁 脚本：深見真、冲方丁、吉上亮 キャラクター原案：天野明 キャラクターデザイン・総作画監督：恩田尚之 色彩設計：鈴木麻希子 美術監督：草森秀一 3D ディレクター：大矢和也 撮影監督：村井沙樹子 撮影視覚効果：荒井栄児 編集：村上義典 音楽：菅野祐悟 音響監督：岩浪美和 オープニング・テーマ：Who-ya Extended「Q-vism」（SME レコーズ） エンディング・テーマ：Co shu Nie「bullet」（ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ） アニメーション制作：Production I.G ＜CAST＞ 慎導灼：梶裕貴 炯・ミハイル・イグナトフ：中村悠一 雛河翔：櫻井孝宏 廿六木天馬：大塚明夫 入江一途：諏訪部順一 如月真緒：名塚佳織 唐之杜志恩：沢城みゆき 霜月美佳：佐倉綾音 ドミネーター：日高のり子 法斑静火：宮野真守 代銀遙煕：中博史 裁園寺莢子：田中敦子 小宮カリナ：日笠陽子 ラウンドロビン：森川智之 梓澤廣一：堀内賢雄 小畑千夜：矢作紗友里 狡噛慎也：関智一 宜 野座伸元：野島健児 須郷徹平：東地宏樹 六合塚弥生：伊藤静 花城フレデリカ：本田貴子 常守 朱：花澤香菜

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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