《One Piece 海賊無雙4》路飛vs.卡塔克利最新實機對戰畫面公開

遊戲動漫
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日本Bandai Namco Entertainmen預定於2020年在PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC等平台推出，台灣也將會推出繁體中文版本的《One Piece 海賊無雙4》（One Piece Pirate Warriors 4／ワンピース海賊無双4），官方特地釋出遊戲最新畫面讓玩家們欣賞。

本作為光榮特庫摩之前所推出，將旗下知名動作戰略《無雙》動作玩法與尾田榮一郎人氣動漫大作《ONE PIECE》IP 相結合的人氣動作遊戲《海賊無雙》系列最新作。而且在這次遊戲裡，故事劇情將會採用從萬國篇開始到和之國等最新一季的動漫劇情，並將會收錄萬國篇與和之國篇的眾多角色登場，搭配本次四代的新系統設計，帶給玩家們更加壯闊的《ONE PIECE》故事冒險！

《海賊無雙4》將會有萬國篇與和之國篇的眾多角色登場。萬國篇與和之國篇的眾多角色登場。（《One Piece 海賊無雙4》宣傳圖片）

至於在這次官方所公開的畫面方面，將會收錄萬國篇中路飛以四檔「大蛇人」模式與萬國三將星之首的糯糯果實「卡塔克利」對戰的最新畫面讓玩家們欣賞，喜歡路飛與卡塔克利的玩家們，不妨現在就趕快來確認他們的龍爭虎鬥最新畫面模樣吧！

點圖看更多《海賊無雙》遊戲畫面▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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