【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】女神助攻！一日爆賺100萬秘技

Switch《牧場物語 重聚礦石鎮》正式推出，之前已經為大家作故事初期的賺錢心得，以及一些資料補完，今次就為大家帶來1日超爆大賺100萬的方法攻略，第一年夏天都已經可以使用，而且次數不限，幾乎日日都可以去賺，大家一口氣將牧場擴充吧！

遊戲中玩家一開始便認識一位「霍安」的商人，雖然時常以高價售賣一些奇怪的產品，但他如果見到玩家有一些「真矜貴」的物品，亦會以高價向玩家回收。另外，他有一個「隱藏的迷你遊戲」－－「猜蘋果」的小玩意，利用這迷你遊戲，以及向女神祈願，一日間便可以獲取100萬金額，立刻變百萬富翁。

與霍安玩遊你遊戲來賺大錢（遊戲截圖）

一日賺100萬基本步驟

要開啟霍安的迷你遊戲「猜蘋果」，便需要提升他的好感度至一定程度才可開啟。唯利是圖的他，最喜歡的禮物當然是「金」。因此大家在遊戲初期挖多一點「金」礦石，連改造工具的數量下，至少挖到十幾廿粒儲起來較好。

然後，每一日到村子南邊海灘，扎克的房子中，把「金」送給霍安，每日送一次，大約送12－14次左右，好感度便足夠開啟迷你遊戲「猜蘋果」。

每一次玩遊戲先付100大元，如成功連續十次估中蘋果的位置，便可以取得「謎之花」，然後再將十朵謎之花掉至女神池中，便可以在女神手中取得「女神大人的禮物」，將這「女神大人的禮物」再賣回給霍安，即賺100萬大元！

不過要連續估中10次蘋果位置並不易，下文再會有更詳細分析心得。

簡易圖文步驟（點下圖放大解說）

+ 8 + 7 + 6

猜蘋果簡易攻略

玩猜蘋果前要先了解，霍安為這三個蘋果改了三個非常長的名字：「Super Ultra Great Delicious Wonderful蘋果」、「Hyper Miracle Sweet Gorgeous Beautiful蘋果」以及「Angel Eternal Purefresh Elegant蘋果」，接下先以其頭一個英文字代表每一顆蘋果，分別為「S」、「H」、「A」。

在玩遊戲時，他會將蘋果不斷換位8次，記者就以換位的方式，以數字來代表：「左邊與中間 轉換為 1」、「右邊與中間 轉換為 2」、「左邊與右邊 轉換為 3」，每轉一次為一個數字的話，轉8次便可以數出一串數字。

然後再參考以下的對換表，便可以得知他指名的蘋果在那一位置。（其實他得7種轉換方式，因此以下對換表非常有用）

例如一開始，蘋果的次序為「S H A」，霍安轉換蘋果的次序為「1＞2＞2＞1＞3＞2＞3＞2」，查表就可以看到最終排位是「H A S」，他如果問「Angel Eternal Purefresh Elegant蘋果」的位置，便正是「中間」。

不過因為他會愈玩愈快，到後期幾次幾乎沒可能看到最後幾下的轉換方式，記者建議大家只需要記下「頭4個」及「尾1個」轉換方式，便很簡單得知最後排位。

當然除了以下的方法外，利用Switch的內置錄影功能（按死左方capture鍵幾秒），慢慢回帶睇回霍安變換蘋果次序，亦都可以得知答案。不過每次次都錄片睇片，都頗花時間。（遊戲截圖）

記低以下三個轉換狀態（以1－3數字來代表）

猜蘋果 位置對換表

如果大家已換了一次「女神大人的禮物」，之後仍然可以將「謎之花」反賣給霍安，他會大約8萬元來收購，亦都是非常簡單賺錢的方式。（遊戲截圖）