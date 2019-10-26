【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】四季隱藏節日（附角色行動月曆）

【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】牧場物語內一年四季有不少節日發生，下文就為大家列出所有所節日資料，更包括埋遊戲內沒有提及的「隱藏節日」。另外，亦會列出所有店鋪的營業時間。
另外，還會列出台灣網友整理的四季行動月曆一覽表，可以睇盡所有節日、村民以及可結婚對像生日等資料，快快儲存下來每次遊戲參看吧。
《牧場物語 重聚礦石鎮》網民整理的四季行動月曆攻略
（點下圖放大）
《牧場物語 重聚礦石鎮》一年四季節日資料
春季
1日：搗麻糬大會
時間：PM6:00～AM0:00
場所：玫瑰廣場
14日：春天感謝祭
內容：男生送女生禮物，結婚候補的角色，紫色心心以上會來玩者的家。
18日：春天草競馬
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：擁有成年馬便可參加，買馬券可賺大錢呢！
22日：料理祭
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：比賽誰做的料理好吃，玩家可帶去自己做的料理
料理祭（遊戲截圖）
夏季
1日：入海節
時間：AM10:00～PM6:00
場所：海灘
内容：寵物的飛盤大賽，玩家有有寵物便可參加
7日：鬥鶏祭
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：有成年雞可參加（8個心便可獲勝）
20日：牛祭
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：有成年牛可參加（8個心便可獲勝）
24日：煙火大會
時間：PM6:00～PM9:00
場所：海灘
内容：可以邀請結婚候補，擁有綠色心心以上的人一起看。
煙火大會（遊戲截圖）
秋季
3日：音樂祭
時間：PM6:00～PM9:00
場所：教會
内容：鎮上的女孩子一起演奏的活動，參加一起演奏的人友好度會上升
9日：收穫祭
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：大家各自丟食材一起煮火鍋
10日：流星
時間：PM6:00～AM6:00
場所：聖母山山頂
内容：從第五年開始，每五年一次 可以向流星許一個願
13日：賞月
時間：PM6:00～AM0:00
場所：聖母山山頂
内容：結婚候補心心綠色以上一起參加。如果有帶賞月團子給對方愛情度會提高。（賞月丸子秋20日電視綜藝節目學到）
18日：秋草競馬
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：擁有成馬便可參加，亦都是買馬券賺大錢之時。
21日：軟綿綿祭
時間：AM10:00～PM6:00
場所：玫瑰廣場
内容：擁有草尼馬、羊、安吉拉兔可參加，但如果剃了毛不能參加（8個心便可獲勝）
30日：南瓜節
時間：每個角色出現時間不同
場所：牧場
内容：萬聖節派對，小朋友會來拿點心，可做做月見團子，準備3份提升好感度。
（梅 AM6~7、優 AM8~9、波布莉 AM10~11）
賞月（遊戲截圖）
冬季
14日：冬天感謝祭
內容：女生送男生禮物，結婚候補心心紫色以上會來玩者的家。
24日：平安夜
時間：每個角色不同
場所：每個角色不同
内容：結婚候補心心綠色以上、前日會從鎮長那裏拿到邀請函。於指定時間、去該場所即可。
25日：聖誕節禮物
時間：PM9:00 ～AM0:00
場所：牧場
内容：PM 9：00時以後托馬斯會把禮物放進你的襪子裡。（記得準備襪子，愛蓮好感度4級或以上，於12月內帶毛線圈給她便會為主角編織襪子）
30日：跨年蕎麥麵
時間：PM6:00～AM0:00
場所：玫瑰廣場
内容：跨年一起吃蕎麥麵
背包記得要留空位才能拿到（跨年蕎麥麵跟跨年派對只能選一個）
30日：跨年派對
時間：AM0:00～AM6:00
場所：聖母山山頂
内容：跟鎮上的人一起看新年的太陽（跨年蕎麥麵跟跨年派對只能選一個）
記得提前提升愛蓮好感度4級或以上，於12月內帶毛線圈給她便會為主角編織襪子，才可以獲得聖誕節禮物（遊戲截圖）
附錄：商店營業時間大全
．約德爾牧場
營業時間：早上10點-下午3點
休息時間：星期一
．瑪麗的圖書館
營業時間：早上10點-下午4點
休息時間：星期一
．雜貨店
營業時間：早上9點-下午5點
休息時間：星期二、日
．礦石醫院
營業時間：早上9點-下午4點
休息時間：星期三
．塞巴拉鍛造店
營業時間：上午10點-下午4點
休息時間：星期四
．伐木之家
營業時間：上午11點-下午4點
休息時間：星期六（偶然外出）
．安捷莊園
營業時間：早上10點-中午12點
休息時間：星期六
．小雞與莉莉婭
營業時間：早上11點-下午4點
休息時間：星期日
．達特的店
營業時間：早上8點-9點
休息時間：偶然外出
．教堂
全年無休
逢星期一、三及下雨天可進入左上方房間「懺悔」或「卸下詛咒道具」