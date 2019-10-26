【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】四季隱藏節日（附角色行動月曆）

【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】牧場物語內一年四季有不少節日發生，下文就為大家列出所有所節日資料，更包括埋遊戲內沒有提及的「隱藏節日」。另外，亦會列出所有店鋪的營業時間。 另外，還會列出台灣網友整理的四季行動月曆一覽表，可以睇盡所有節日、村民以及可結婚對像生日等資料，快快儲存下來每次遊戲參看吧。

《牧場物語 重聚礦石鎮》網民整理的四季行動月曆攻略

（點下圖放大）

《牧場物語 重聚礦石鎮》一年四季節日資料

春季

1日：搗麻糬大會

時間：PM6:00～AM0:00

場所：玫瑰廣場

14日：春天感謝祭

內容：男生送女生禮物，結婚候補的角色，紫色心心以上會來玩者的家。

18日：春天草競馬

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：擁有成年馬便可參加，買馬券可賺大錢呢！

22日：料理祭

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：比賽誰做的料理好吃，玩家可帶去自己做的料理

料理祭（遊戲截圖）

夏季

1日：入海節

時間：AM10:00～PM6:00

場所：海灘

内容：寵物的飛盤大賽，玩家有有寵物便可參加

7日：鬥鶏祭

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：有成年雞可參加（8個心便可獲勝）

20日：牛祭

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：有成年牛可參加（8個心便可獲勝）

24日：煙火大會

時間：PM6:00～PM9:00

場所：海灘

内容：可以邀請結婚候補，擁有綠色心心以上的人一起看。

煙火大會（遊戲截圖）

秋季

3日：音樂祭

時間：PM6:00～PM9:00

場所：教會

内容：鎮上的女孩子一起演奏的活動，參加一起演奏的人友好度會上升

9日：收穫祭

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：大家各自丟食材一起煮火鍋

10日：流星

時間：PM6:00～AM6:00

場所：聖母山山頂

内容：從第五年開始，每五年一次 可以向流星許一個願

13日：賞月

時間：PM6:00～AM0:00

場所：聖母山山頂

内容：結婚候補心心綠色以上一起參加。如果有帶賞月團子給對方愛情度會提高。（賞月丸子秋20日電視綜藝節目學到）

18日：秋草競馬

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：擁有成馬便可參加，亦都是買馬券賺大錢之時。

21日：軟綿綿祭

時間：AM10:00～PM6:00

場所：玫瑰廣場

内容：擁有草尼馬、羊、安吉拉兔可參加，但如果剃了毛不能參加（8個心便可獲勝）

30日：南瓜節

時間：每個角色出現時間不同

場所：牧場

内容：萬聖節派對，小朋友會來拿點心，可做做月見團子，準備3份提升好感度。

（梅 AM6~7、優 AM8~9、波布莉 AM10~11）

賞月（遊戲截圖）

冬季

14日：冬天感謝祭

內容：女生送男生禮物，結婚候補心心紫色以上會來玩者的家。

24日：平安夜

時間：每個角色不同

場所：每個角色不同

内容：結婚候補心心綠色以上、前日會從鎮長那裏拿到邀請函。於指定時間、去該場所即可。

25日：聖誕節禮物

時間：PM9:00 ～AM0:00

場所：牧場

内容：PM 9：00時以後托馬斯會把禮物放進你的襪子裡。（記得準備襪子，愛蓮好感度4級或以上，於12月內帶毛線圈給她便會為主角編織襪子）

30日：跨年蕎麥麵

時間：PM6:00～AM0:00

場所：玫瑰廣場

内容：跨年一起吃蕎麥麵

背包記得要留空位才能拿到（跨年蕎麥麵跟跨年派對只能選一個）

30日：跨年派對

時間：AM0:00～AM6:00

場所：聖母山山頂

内容：跟鎮上的人一起看新年的太陽（跨年蕎麥麵跟跨年派對只能選一個）

記得提前提升愛蓮好感度4級或以上，於12月內帶毛線圈給她便會為主角編織襪子，才可以獲得聖誕節禮物（遊戲截圖）