《魔界戰記Disgaea RPG》Android版測試搶先展開　限定人數三萬人

日本 Forwardworks 與 Nippon Ichi Software（日本一軟體）共同合作，之前推出後因為 BUG 宣布延後至 2019 年 11 月上市，以日本一軟體旗下人氣 IP《魔界戰記》為題材的系列最新作《魔界戰記 Disgaea RPG》（魔界戦記ディスガイアRPG），宣佈將決定自 10 月 31 日起展開本作安卓（Android）版的連線測試讓玩家們參與。

由官方這次公開的 Android 版限定連線測試，將自 10 月 31 日起至 11 月3 日為止實施，安卓玩家們可透過 Google Play 來進行遊戲的下載，藉此搶先體驗遊戲內容（部分內容本次測試暫不公開）。另外，這次的連線測試將限定人數三萬人參加，並採取先搶先贏的形式進行，同時本次測試的記錄存檔也將無法延續到正式版使用，這點玩家們可要特別注意！

+ 11 + 10 + 9

附帶一提，本作為一款以日本一軟體旗下人氣 SRPG《魔界戰記》系列為題材的手機新作，遊戲中除了將會把包括拉哈爾、亞迪爾、瑪歐等玩家們所熟悉的系列歷代主角與夥伴生路登場之外，也將會針對沒接觸過系列作的新手玩家們推出可體驗系列歷代故事的「魔界史回想」等豐富內容，讓玩家們可以藉此來更加熟悉系列世界觀與故事背景設定！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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