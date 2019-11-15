日本 Sega Games 預定於 2020 年 1 月 16 日在 PS4 主機上推出的《人中之龍》系列最新作《人中之龍7 光與闇的去向》（龍が如く7 光と闇の行方），官方特地公開本作最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

在這次的系列最新作七代中，將會以身為魯蛇的「春日一番」為主角，描述春日與一眾同樣都是人生失敗者的夥伴們，如何努力奮起的男子漢奮鬥故事！同時在這次遊戲中，除了加入指令式的戰鬥操作外，還加入了例如像是職業等 RPG 設定，加上豐富的故事性，與不同以往的新登場舞台橫濱伊勢異人町，對喜歡系列作的粉絲們來說，勢必將帶來全新的遊戲樂趣體驗！

而在這次官方所釋出的這段長度約 10 分鐘左右的最新影片中，將會以本作的故事劇情為主題，搭配由「湘南乃風／中田ヤスタカ」所共同譜寫的新曲「一番歌」，讓玩家們可以隨著影片先來搶先確認本作故事劇情的最新發展。而在影片最後，還有系列主角「桐生一馬」再度登場與春日對峙!? 至於這位傳說之龍是否真有機會在本作中再度登場？就有待玩家們屆時來親自體驗確認看看囉！

▼▼▼即刻睇到最後桐生一馬點登場！▼▼▼

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附帶一提，另外官方之前所公開的遊戲體驗版，也自即日起在 PS Store 正式公開，想嘗試本座全新戰鬥系統的玩家們，度防現在就趕快先來下載體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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