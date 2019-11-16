Nintendo Switch《精靈寶可夢 劍盾》Pokemon Sword Shield 上市，但原來在未發售之前，新角色韓妹道館館主BEA（日版名稱：サイトウ），單單靠影片及插畫時已引來韓日玩家垂青，fans畫了極多二創插圖。而遊戲正式發售後，網民發現BEA在戰鬥後的握手方法跟別人不一樣……

BEA戰鬥時的動作又相當之chok：金雞獨立、反手掉精靈球……難怪被受注目。

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大家想像中的「韓妹」應該是IZONE那種金毛白皮膚長腿美少女，但韓裔的格鬥屬性道館館主BEA（日版名稱：サイトウ），卻是一頭白髮、深色皮膚，雙腳「腿張開」紮行馬、一身肌肉+戰鬥服，其形象在《Pokemon》系列中已經很突出，戰鬥時的動作又相當之chok：金雞獨立、反手掉精靈球……難怪被受注目。

在遊戲正式發售後，BEA人氣就更不得了，原來有人發現製作單位相當細心，性格設定超認真、行動準確無誤、異常尊重民族傳統的BEA，出場時會以「朝鮮人」最正統、最有禮貌的方法跟對手握手：伸出右手，左手掌輕輕托在右手肘之下。