柯南電影中原來用呢個品牌手機！眼利網民仲發現係科技尖端？

相信很多愛看動漫的朋友都知道，永遠長不大的小學生名偵探柯南也是經常使用手機的。從最開始的翻蓋手機，到近期的2019劇場版《名偵探柯南：紺青之拳》，通訊設備自然不可缺少。不過有細心的網友發現，柯南用的手機竟然有5G信號，而且品牌好像也有點兒眼熟。

據悉，動漫中顯示的手機品牌ONY XPERIKAN，原型其實是日本品牌SONY的Xperia系列，不過或許是為了避免版權糾紛，所以才改變了其中的部分字母。

眾所周知，《名偵探柯南》裡眾多場景都是日本本土的真實還原，因此吸引了一大批粉絲前往這些地點打卡。而劇場版《名偵探柯南：紺青之拳》裡出現時間不足3分鐘的手機產品，竟然也可以做到連5G、藍牙、手機電量的細節都如此逼真的程度，可以說作者也是非常用心了。不過，對於現在還沒有推出5G技術的SONY手機來說，不知這是否預示著下一代產品將是一部迎合時代發展的5G手機呢？

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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