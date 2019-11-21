CYBER SPACE SHIBUYA澀谷開幕！N套動漫一次過潮聖　荷包君大危機

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將於 11 月 22 日於東京涉谷 PARCO 六樓盛大開幕的「CYBER SPACE SHIBUYA」，結合動畫、漫畫、遊戲等類型的官方商店，將要把這裡打造成百貨公司中的次文化集散地。

（CYBER SPACE SHIBUYA官網擷圖）

以集英社的官方商店 JUMP SHOP 為首，以及預定展開許多作品的期間限定快閃店的東映動畫所屬「LB POP-UP THEATER」，還有 Tokyo Otaku Mode 的首個實體動漫商店「Tokyo Otaku Mode TOKYO」，其他還有 CAPCOM STORE TOKYO、Nintendo TOKYO、POKEMON CENTER SHIBUYA、刀劍亂舞万屋本舖......等，預計將有十間與動漫文化相關的店舖即將進駐。

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其他與動漫相關的展示還有位於 4 樓的「『我是多啦 A 夢。』多啦 A 夢的起源」，展示藤子‧F‧不二雄實際使用過的沾水筆、鉛筆、橡皮擦等文具，也販售《哆啦 A 夢》的週邊商品；8 樓則有嚴選十位插畫家、漫畫家的主題展覽，展期自 11 月 22 日起到 12 月 8 日。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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