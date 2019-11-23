PS4、Switch 網店 Black Friday 遊戲勁減優惠最低減至 2 折

遊戲動漫
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Black Friday 11 月 29 日就來到，各位機迷要買歐美方面的減價遊戲主機或者有點難度，但其實數碼下載版的遊戲在這段時間都有減價，以下就為大家先帶來 Switch 與 PS4 兩大主機平台的減價資訊。

Nintendo Switch 歐洲 eShop Black Friday 優惠

任天堂的 Switch 雖然已經在香港有行貨發售，但港版 eShop 仍然是半殘廢狀態，幸而要買下載遊戲，我們還可以向外地的 eShop 埋手、兼且享有不同地方優惠，轉換地區教學可以按此了解

今次歐洲的 Nintendo eShop 就由即日起至 12 月 1 日期間減價，當中不乏第一方大作，減價後總算追回二手實體版的價錢，未買又想體驗任天堂大作的不妨考慮（資料以英國 Nintendo eShop 為參考）：

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Sony 香港 PS Store Black Friday 優惠

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除了兩大主機平台之外，PC 方面的 Steam 平台亦將會在 11 月 26 日起舉行 Autumn Sale 減價，另外在聖誕前的 12 月 19 日又有另一輪大優惠，如果閣下是 PC 玩家的話，可以到時再留意一下有何特價項目！

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