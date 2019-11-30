【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略　軍團/援攻防系統解說

《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫的戰鬥系統與超級機械人大戰非常不同，戰艦、Master Unit、Leader 都有其獨自機制，援攻/援防條件不一。今集更新增遊擊軍團，初接觸的玩家可能會覺得相當複雜，以下就詳細解拆說明之：

在說明之前，首先要了解各單位的「AREA」值。戰艦有其「GROUP AREA」、MASTER (團長) 有其「MASTER AREA」、小隊有其「TEAM AREA」，而遊擊軍團亦有各自展開的「GROUP AREA」。此數值便是關係到各自的援攻/援防範圍，角色技能(精神指令)範圍等。AREA 數值是受到角色的「指揮值」以及技能例如「統率力」所影響，非常重要。

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接下來說明系列傳統的戰艦軍團：

WARSHIP 戰艦單位：- 每回合自動回復一定 HP/EN - GROUP AREA 影響「戰艦聯攻」有效範圍 - 自軍團在場機體越多，「戰艦聯攻」威力及可鎖定數越高 - 能使用戰艦六名成員角色技能 - 可使用 9 次角色技能 - 範圍性角色技能全軍團成員受惠，範圍受 GROUP AREA 影響 - 無法請求機體援攻，只能請求友軍戰艦援攻 - 能夠幫忙友軍援攻 - 被攻擊時無法請求援防，也無法幫隊友援防

戰艦成員的小知識：艦長：指揮值高低影響 GROUP AREA

副艦長：補佐值高低影響最大 HP/EN

通訊席：通訊值高低影響命中率

操舵席：操舵值高低影響迴避率

維修席：維修值影響機體歸艦後回復率

客座：魅力值高低影響 GROUP AREA 內自軍團角色取得經驗值

MASTER 主力/團長單位：- 能直接放入 XL/XXL 機 - 每回合自動回復一定 HP/EN - 集權式，能使用自軍團小隊全部成員的技能 - 每位成員只取一項技能，要在角色培育頁切換 - 可使用 9 次角色技能 - 範圍性角色技能全軍團成員受惠，範圍受 MASTER AREA 影響 - 能請求任何未行動的單位，包括故事機體來援攻 - 無法幫忙援攻 - 被攻擊時無法請求援防，也無法幫隊友援防

如果是戰艦軍團的成員，需要在角色培育頁先設定技能

TEAM 小隊單位：- 沒有自動回復，一般要回戰艦回復或者角色技能 - 角色技能要靠 MASTER 發動，另外 WARSHIP 開技能也能受惠 - 一艦兩小隊，XL/XXL 機會佔用較多空間 - 小隊分為 LEADER 及 MEMBER，LEADER AREA 看隊長指揮值 - 小隊成員可以援攻/援防，要在 LEADER AREA 範圍內 - 可請求戰艦援攻，要在 LEADER AREA 範圍內 - 兩個小隊的援攻/援防是獨立分開 - 在版圖對機體按 X 鍵可查看小隊，同隊會閃爍

戰艦軍團角色技能有範圍性，可以全體回 HP 或 EN 而且使用次數極多

今集新加入的遊擊軍團：- 遊擊軍團各位都稱為 RAID UNIT - 每回合自動回復 EN，靠近自軍團時變成 HP - 鄰格越多自軍團機回復 HP 越高 - GROUP AREA 取自全體成員的指揮平均值 - 任何機體都可發動「遊擊聯攻」，並根據機體位置各自加算，不需連接 - 「遊擊聯攻」各自範圍受到全體的 GROUP AREA 影響 - 可使用 5 次角色技能 - 四項角色技能自由使用 - 每位成員的角色技能獨立使用，範圍性技能沒有範圍性 - 射程內任意援攻，不用看 GROUP AREA - 被攻擊時只要在射程內都可援防，不用看 GROUP AREA

遊擊軍團的聯攻是獨立加算，分了兩批都可夾擊

兩種軍團的優缺點小總結：

戰艦軍團：使用麻煩，多條件限制，早期慢

初期關卡已可出 1+9 部機體(首批特典部件)，聯攻火力、鎖定數高

角色技能集權式發動，有範圍性

有客席魅力加成，聯攻擊破時全體大幅取經驗值

Master 可直接乘載 XL/XXL 機體

援防的支援不完全，較易出現失誤

遊擊軍團：使用方便，援攻/援防非常靈活

初期關卡只能出擊 4~6 機

彈性自回，續航戰力極高

任何機體都可發動遊擊聯攻

遊擊聯攻各自 AREA 加算，應對力及散佈力強

角色技能獨立發動，無範圍性