【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略　軍團/援攻防系統解說

遊戲動漫
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《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫的戰鬥系統與超級機械人大戰非常不同，戰艦、Master Unit、Leader 都有其獨自機制，援攻/援防條件不一。今集更新增遊擊軍團，初接觸的玩家可能會覺得相當複雜，以下就詳細解拆說明之：

在說明之前，首先要了解各單位的「AREA」值。戰艦有其「GROUP AREA」、MASTER (團長) 有其「MASTER AREA」、小隊有其「TEAM AREA」，而遊擊軍團亦有各自展開的「GROUP AREA」。此數值便是關係到各自的援攻/援防範圍，角色技能(精神指令)範圍等。AREA 數值是受到角色的「指揮值」以及技能例如「統率力」所影響，非常重要。

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接下來說明系列傳統的戰艦軍團：

WARSHIP 戰艦單位：- 每回合自動回復一定 HP/EN

- GROUP AREA 影響「戰艦聯攻」有效範圍

- 自軍團在場機體越多，「戰艦聯攻」威力及可鎖定數越高

- 能使用戰艦六名成員角色技能

- 可使用 9 次角色技能

- 範圍性角色技能全軍團成員受惠，範圍受 GROUP AREA 影響

- 無法請求機體援攻，只能請求友軍戰艦援攻

- 能夠幫忙友軍援攻

- 被攻擊時無法請求援防，也無法幫隊友援防

戰艦成員的小知識：艦長：指揮值高低影響 GROUP AREA
副艦長：補佐值高低影響最大 HP/EN
通訊席：通訊值高低影響命中率
操舵席：操舵值高低影響迴避率
維修席：維修值影響機體歸艦後回復率
客座：魅力值高低影響 GROUP AREA 內自軍團角色取得經驗值

MASTER 主力/團長單位：- 能直接放入 XL/XXL 機

- 每回合自動回復一定 HP/EN

- 集權式，能使用自軍團小隊全部成員的技能

- 每位成員只取一項技能，要在角色培育頁切換

- 可使用 9 次角色技能

- 範圍性角色技能全軍團成員受惠，範圍受 MASTER AREA 影響

- 能請求任何未行動的單位，包括故事機體來援攻

- 無法幫忙援攻

- 被攻擊時無法請求援防，也無法幫隊友援防

如果是戰艦軍團的成員，需要在角色培育頁先設定技能

TEAM 小隊單位：- 沒有自動回復，一般要回戰艦回復或者角色技能

- 角色技能要靠 MASTER 發動，另外 WARSHIP 開技能也能受惠

- 一艦兩小隊，XL/XXL 機會佔用較多空間

- 小隊分為 LEADER 及 MEMBER，LEADER AREA 看隊長指揮值

- 小隊成員可以援攻/援防，要在 LEADER AREA 範圍內

- 可請求戰艦援攻，要在 LEADER AREA 範圍內

- 兩個小隊的援攻/援防是獨立分開

- 在版圖對機體按 X 鍵可查看小隊，同隊會閃爍

戰艦軍團角色技能有範圍性，可以全體回 HP 或 EN 而且使用次數極多

今集新加入的遊擊軍團：- 遊擊軍團各位都稱為 RAID UNIT

- 每回合自動回復 EN，靠近自軍團時變成 HP

- 鄰格越多自軍團機回復 HP 越高

- GROUP AREA 取自全體成員的指揮平均值

- 任何機體都可發動「遊擊聯攻」，並根據機體位置各自加算，不需連接

- 「遊擊聯攻」各自範圍受到全體的 GROUP AREA 影響

- 可使用 5 次角色技能

- 四項角色技能自由使用

- 每位成員的角色技能獨立使用，範圍性技能沒有範圍性

- 射程內任意援攻，不用看 GROUP AREA

- 被攻擊時只要在射程內都可援防，不用看 GROUP AREA

遊擊軍團的聯攻是獨立加算，分了兩批都可夾擊

兩種軍團的優缺點小總結：

戰艦軍團：使用麻煩，多條件限制，早期慢
初期關卡已可出 1+9 部機體(首批特典部件)，聯攻火力、鎖定數高
角色技能集權式發動，有範圍性
有客席魅力加成，聯攻擊破時全體大幅取經驗值
Master 可直接乘載 XL/XXL 機體
援防的支援不完全，較易出現失誤

遊擊軍團：使用方便，援攻/援防非常靈活
初期關卡只能出擊 4~6 機
彈性自回，續航戰力極高
任何機體都可發動遊擊聯攻
遊擊聯攻各自 AREA 加算，應對力及散佈力強
角色技能獨立發動，無範圍性

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