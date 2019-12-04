【自由行．日本台場】多啦A夢未來百貨　真係百寶袋咁乜都有得賣

動漫迷去日本台場玩，不單要探望獨角獸高達啦！另一款更經典的機械人－－多啦A夢，會在DiveCity Tokyo Plaza開設「多啦A夢未來百貨公司」！

雖然名為「多啦A夢未來百貨」，卻施以古典的胡桃木外裝。（圖片：DiverCity Tokyo Plaza）

聖誕去日本玩已經夠幸福了，如果男仔要去台場DiveCity找獨角獸高達，女仔也不要執輸，因為同場又有新鋪！正是大人細路、男仔女仔都喜歡的「多啦A夢未來百貨公司」。而未入商場之前，在露天廣場已經會見到多啦A夢公仔裝飾，記得合照。

未進入「多啦A夢未來百貨公司」購物區前，一定要玩「法寶實驗室」互動區域，將漫畫中的神奇法寶變成真實。（部份遊戲需要付費體驗）

最想擁有的道具：竹青蜒（1個代幣）（圖片：DiverCity Tokyo Plaza）

另外又有DIY區，可以自製小玩意做聖誕禮物。

可在指定款式的毛巾、手袋、服飾上刺繡哆啦A夢角色圖案及名字（圖片：DiverCity Tokyo Plaza）

角色圖案每個700円（全18種）、文字每種 400円（全45種）（圖片：DiverCity Tokyo Plaza）

最後當然是限定商品專門店，敢自稱「百貨公司」當然是種類夠多，由文具家品玩具服裝全部齊，要好好大肆shopping一番了。

（圖片：DiverCity Tokyo Plaza）

全部杯的圖案都是多啦A夢跟大雄在互動。（圖片：DiverCity Tokyo Plaza）

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店內限定商品已經公開（點擊圖輯放大）

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