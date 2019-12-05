【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫 限制解除高達巴巴托司入手法

【高達 G世代 火線縱橫 攻略】跟《劇場版00》一樣，《鐵血的孤兒》EXTRA難度最終話也可製作強力隱藏機，故此同樣會獨立介紹。這部高達巴巴托司狼王式（阿賴耶識限制解除）能力雖然不及00量子式ELS般誇張，但同樣是攻擊和機動超過400的怪物級MS。 P.S. 如無意外《SEED-D》隱藏要素是札多隊長服基拉，究竟《W》有沒有隱藏要素……（文：N.芝村）

高達巴巴托司狼王式（阿賴耶識限制解除）是攻擊和機動超過400的怪物級MS。

有關《鐵血》最終版大規模的全滅戰，任務戰是裝甲車到達目的地，單純用來儲巴耶力GET計。正式戰鬥是「宇宙兩高達單挑」和「鐵華團被圍剿」同時進行，事件後GUEST餘下重傷三日月和昭弘。如果已完成下段提及的任務，只需連用聯攻及地圖砲清場過版。

隱藏條件：同一回合順序擊破15機和蓋里奧 宇宙單挑可用2回合解決。換言之第1回合削HP，第2回合順序用2次8人聯攻擊破16機及蓋里奧。

重點：留活口給GUEST 初玩本版時，有兩個任務必須交由GUEST達成。分別是「事件後三日月先擊破12機再擊破茱莉雅達」（報酬：招募第2季版本三日月）及「超強勢昭弘擊破伊奧克」（報酬：金零件上架）。兩部GUEST機攻擊力極強，可是移動力只有3，古辛唯一武器射程只有1格。如果不留活口給兩部GUEST機打，任務實在難以達成。