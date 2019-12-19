《Final Fantasy XIV》多瑪式麻將推出實體麻雀　開枱超有Feel

如果是《Final Fantasy XIV》的玩家，對於遊戲內娛樂場所「金典」內的「多瑪式麻將」（ドマ式麻雀）應該都不陌生，無論是否玩過日麻，都會在遊戲內摸上一兩圈，加上多瑪式麻將的機制十分齊全，就連職業雀士都慕名而來，打麻將的閒暇之餘順便解救世界，玩家之間也戲稱光之戰士要轉職變成光之雀士了。

在 12 月 14 日舉行的 14 小時生放送中，遊戲製作人吉田直樹宣布了讓各位雀士們振奮的大好消息，那就是「多瑪式麻將」的實體麻將牌套組將正式推出啦！牌面與桌布將完整重現出遊戲內的多瑪牌造型，像是筒子換成鯰魚造型，一條是知名召喚獸仙人掌，花牌的部分則是遊戲內出現的支線副本「四聖獸」造型圖案。

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除了實體多瑪牌以外，專用桌布也同時發售，對《Final Fantasy XIV》的玩家或是喜愛玩日式麻將的人來說都是不可錯過的周邊商品，官方已開放預購，預計 2020 年 3 月 23 日正式推出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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