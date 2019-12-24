GTA V更新引發中港「衝突」　玩家砌出示威者及防暴警察造型激戰

【GTA V成《逃犯條例》修訂風波戰場】GTA V出名自由度高，玩家可配上各式各樣服裝打造自己的舞台。不過GTA V近日推出的更新，卻成為了《逃犯條例》修訂風波「戰場」，事關推出了黑色衫、防毒面罩、黃色頭盔等與香港反修例示威者類似的裝備，引發中港玩家在虛擬世界中「衝突」。

相關服飾於GTA V（俠盜獵車手5）最新更新的Diamond Casino Heist中出現。

GTA V Diamond Casino Heist更新。(網上圖片)

BBC報道，更新消息於網上討論區「連登」傳開後，有香港玩家開設名叫「Stand with Hong Kong」公會，在遊戲中購買裝備並破壞鐵路設施及攻擊警車等，中國內地玩家則扮演「防暴警察」，駕駛水炮車與香港玩家「激戰」。

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最終內地玩家在人數優勢下獲勝，不少內地網民更留言要「打廢青」，下列圖片為內地網民留言節錄↓↓↓（點小圖放大看）

GTA V內地禁售 遊玩須用漏洞

雖然內地玩家在GTA V中活躍，但其實由於GTA 5含毒品、暴力和性等元素，未獲得內地當局批准發售。不過內地玩家可以在遊戲商店中下載遊戲，並利用漏洞進行遊戲。