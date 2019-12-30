2019十大最差遊戲排名　2大運動遊戲、經典系列重啟都係伏Game？

隨著 2020 年的到來，許多媒體都紛紛開始分享他們的年度遊戲排行，而在12月初舉行的 The Game Awards 中，也鼓勵 2019 年許許多多相當優秀的遊戲作品。至於年度最佳遊戲則由From Software的《隻狼：暗影雙死》抱回殊榮。 對於遊戲玩家來說，2019 年確實是相當精彩的；無論是年初的《惡靈古堡2 重製版》到年末由小島秀夫打造的《死亡擱淺》都為觀眾們帶來了許多精彩又好玩的內容。然而，有光明就會有黑暗，在今年所推出的眾多遊戲作品中，仍然出現了一些與「好玩」完全搭不上邊的遊戲作品。而在各大媒體公布今年的十大佳作時，媒體評論網站 Metacritic 則反其道而行，根據他們網站上的評分，整理出了一份「2019 年十大最爛遊戲」的排行榜。

10.《Narcos: Rise of the Cartels》－46 分

這是一款改編自 Netflix 同名影集《毒梟》(Narcos) 的策略遊戲。本作讓玩家從「毒梟」和「緝毒局」中選擇自己的陣營。但根據評論的說法，玩家在決定以另一個陣營重破一次之前，就會對這款遊戲感到厭倦了。

評論指出，《毒梟：販毒集團的崛起》並不是一款無法遊玩的破爛遊戲，也不是畫質太差或是內容令人不舒服，而是單純地無聊。活像是為了宣傳影集硬生出來的冰冷產物，用來欺騙喜愛《毒梟》影集的觀眾。

9.《零之世代》(Generation Zero)－45分

由《正當防衛》(Just Cause) 系列的瑞典開發商 Avalanche Studios 所打造的全新作品，《零之世代》是一款第一人稱開放世界射擊遊戲，而背景則設定在一個充滿了殺人機器的末世瑞典中。本作雖然充滿了藝術家 Simon Stålenhag 的末世美術風格，但實際上並沒有受到他的授權。而遊戲中的開放世界相當空曠無趣，也充滿了許多破壞遊戲體驗的 BUG。

8.《Submersed》－44分

從這款恐怖生存遊戲的官方介紹中似乎就能看出一些不太妙的跡象。在本作中，玩家將會扮演一位海岸警衛隊的救護人員，他在收到了一則來自海上平台的求救訊號之後決定前去幫忙。官方介紹強調玩家將在遊戲中面對各種「謎題和解謎關卡」，但實際的遊玩品質卻相當糟糕。

許多核心機制都令人感到挫折，玩家將會面對攻擊性極強的敵人，倉庫管理系統也很差。而潛行機制的運作也時好時壞，偶爾還必須要逃離速度比玩家快上許多的敵人。在遊戲中四處都能看出低成本的粗糙感。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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