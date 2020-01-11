《刀劍神域》作者川原礫與網民熱論二次元髮色　粉紅頭髮究竟係？

近日《刀劍神域》作家川原礫突然推特上發起一個推文，而推文為一個二次元角色的髮色的疑問。

雖然唐突，輕小說、漫畫、動畫、遊戲不是經常出現粉紅色或水藍色的角色嗎？我一直覺得那個只是一種表現手法，設定上都是黑髮、茶髮，最盡是金髮，而並非實際染成那些顏色或者天生那種顏色。 《刀劍神域》作者川原礫

川原礫在Twitter指：「今天我看的漫畫出現一個粉紅頭髮的角色，有其中一個場境是被其他角色說是『那個粉紅頭髮的人』瞬間令我的腦袋停止運作，應該怎麼說呢...這就變成天生具有那種髮色的基因的平行世界了，就算是之後染髮也會讓角色成為龐克少女了」

「我也知道追究這種事情很煩，其實根本不需要在意這種細小事！但今天一直都在想這個問題...（笑）不知道大家又是怎麼想的呢...」

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▲▲▲其實SAO角色的髮色已經算正常...▲▲▲

對於今次川原礫的疑問下方大多數人以不同世界來說髮色問題。之後川原礫開放了一個投票，最後結果22,277票中結果為：

川原礫開放了一個投票，最後結果22,277票（《刀劍神域》作者川原礫Twitter擷圖）

64.4％認為是「天生的顏色（就是那種世界）」 6.9％認為是「染成那種顏色」 25.7％認為是「實際是黑色或茶色但是以粉紅色表現」 3%認為是其他理由

▼▼▼當然莉茲是粉紅髮…但那只是虛擬角色▼▼▼

而《刀劍神域》中莉茲都被吐嘈，當然有解釋理由為虛疑角色的髮色。角色本人黑髮中有茶髮。而之後川原礫都繼續發推文和大家一起繼續討論有關話題，並說明自己是喜歡粉紅色髮的角色。

▼▼▼在SAO，的確彩色頭髮的只是「虛擬世界」▼▼▼

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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