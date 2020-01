遊戲音樂迷喜訊！ Steam將支援原聲帶獨立購買 將有專用收藏庫

如果你像筆者一樣喜歡遊戲音樂(是說「遊戲的音樂」,不是「音樂遊戲」),就一定要留意這單新聞了:Steam即將全面支援遊戲原聲帶(Original Soundtrack)的獨立發售。

在電子遊戲的世界裡,音樂 / 原聲帶是一塊不是最主流但亦不乏捧場客的領域:許多知名遊戲系列如Final Fantasy最終幻想、The Legend of Zelda薩爾達傳說、Dragon Quest勇者鬥惡龍、Ragnarok Online仙境傳說、東方Project等的音樂一直都有大量忠實支持者,在日本以至世界各地也越來越多以遊戲音樂為主題的音樂會和演奏會。

當然也少不了因《尼爾:自動人形》而被捧上天的尼爾系列音樂。

再加上近年的獨立遊戲浪潮,不少獨立遊戲都以非常出色的原聲音樂為一大賣點,諸如《Hollow Knight》空洞騎士、《Undertale》、《To The Moon》去月球、《Ori and The Blind Forest》等等的音樂都是備受好評。

然而現時Steam並未支援獨立發售音樂功能,因此目前在Steam上買的遊戲原聲帶都是以DLC形式發售,要下載原聲帶的話就必要先購入和安裝遊戲,然後才能以DLC形式下載原聲帶;雖然不至於無法使用,但當只想聽聽音樂的時候就非常不便了。

就算原聲帶本身免費,玩家仍需要購入和安裝遊戲才能下載原聲帶。

而Steam最近公開的開發日誌中就為喜歡遊戲音樂的人帶來一則喜訊,就是Steam即將提供「原聲帶」作為應用程式的類型,亦即開發者以後可以直接、獨立地發售原聲帶,而不需再像目前那樣以DLC的形式發售。Steam表示新功能有以下優點:

‧顧客現在無須購買主遊戲也能購買原聲帶 ‧顧客現在無須下載主遊戲也能下載原聲帶 ‧顧客可以直接從新的 Steam 收藏庫瀏覽並管理已擁有和下載的原聲帶 ‧顧客可以設定 Steam「音樂」目錄來放置所有的原聲帶內容,無須放置於遊戲內容的子目錄下 ‧開發者可以全面透過合作夥伴網站上傳並管理原聲帶內容,無須使用 steamcmd ‧開發者在主遊戲未於 Steam 販售的情況下,仍然可以販售原聲帶

音質方面亦會提升,除了MP3外亦支持FLAC和WAV兩個無損格式,不過就未能提供更高規格的Hi-res,或許將來有機會進一步支援吧。

另外亦會為收藏庫追加基本的管理功能,包括播放、瀏覽、關聯內容如專輯圖片和內頁說明等。Steam亦會推出一個工具協助開發者將之前以DLC形式發售的原聲帶轉換成新格式,而已購買這些DLC原聲帶的用戶亦會自動獲得更新版本的原聲帶。

此外相當值得一提的是「開發者在主遊戲未於 Steam 販售的情況下,仍然可以販售原聲帶」這一項,雖然不知道Steam目前是否有大舉進軍遊戲音樂付費下載平台的打算(目前在Spotify上已可免費收聽不少遊戲原聲帶),但如果像Square Enix、任天堂、Falcom等擁有巨量遊戲音樂資源的公司將其作品(尤其是一些已絕版的懷舊作)放上Steam發售的話,肯定是美事一件。有更方便的購買和管理平台之下,將音樂遊戲的美好進一步推廣開去亦屬好事。

新功能將於1月20日正式推出。順便推薦部份筆者個人喜愛的遊戲音樂原聲帶(排名不分先後),不少在Youtube等網站都可找到,有興趣的朋友可估狗一下找來聽聽,當然喜歡的話能去買正版更好。