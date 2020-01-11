鬼滅之刃 coser 自製木箱手機殼　禰豆子桌布超夾　Fans：快量產

《鬼滅之刃》的熱潮，來到 2020 年也好像沒有要減退的跡象，不只要《鬼滅之刃》的漫畫，連同周邊產品都被一掃而空。不過，即使已經推出了眾多的周邊，但仍未能完全滿足人數極多的《鬼滅之刃》粉絲，因此網絡上出現了不少粉絲自製的《鬼滅之刃》周邊，今次介紹的更在 Twitter 上大獲好評。

禰豆子木箱手機殼

Twitter 上，有一日本 coser + 《鬼滅之刃》粉絲，自製了一個「禰豆子木箱手機殼」（iPhone 11 pro）。手機殼完美還原了炭治郎整天背住的木箱，同時設計了和木箱一樣的掀蓋式，正面打開就是手機的螢幕。背上也忠於原著地，加入了雙肩帶的設計，不過當然是不能背上身，只是裝飾而已。

（Twitter @satoi777）

可愛的禰豆子擊中了很多讀者的心（《鬼滅之刃》動畫截圖）

重點：Wallpaper

果然是經常要自製配件和服裝的 coser，「禰豆子木箱手機殼」的還原度極高，木紋﹑黑色固定鐵﹑背帶等都具質感。但整個手機殼最重要的，其實是要手機桌布配合，才能呈現出最佳效果。用上合適比例的禰豆子桌布後，打開手機殼就有如真的打開禰豆子的木箱。

粉絲試想一下，每次使用電話都看到禰豆子在「木箱」之中，夫復何求。可惜，這個自製的手機殼，大家不能在市面上買到，真希望有手機殼廠商看到 Twitter 後，合作推出這款手機殼，應該是熱賣的保證。

▼▼放大下圖欣賞禰豆子木箱手機殼▼▼

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資料來源：Twitter