Dragon Ball Z Kakarot 廣告喚起36年回憶　龍珠十大經典重溫

遊戲《Dragon Ball Z: Kakarot》最近推出宣傳片，看著片段中小朋友扮主角悟空實在「童年回憶返晒嚟」眼濕濕……今次由Bandai開發的新作，是以孫悟空整個生涯作框架的ARPG，大家將可從遊戲上再一次回味這套1984年推出的作品。在遊戲推出之前，讓我們一起回顧《龍珠》中的經典劇情，然後跟著宣傳片一起吶喊：「我們都是孫悟空！」

宣傳片讓回憶湧上心頭

看著《Dragon Ball Z: Kakarot》宣傳片有一股熱流湧進心頭，因為片中小朋友扮悟空出龜波氣功變超級剎亞人自配黃金發光聲效這些舉動全部都做過。不過過程細節當然還是有點不一樣，想當年還是小學雞的我，每天也要預錄《閃電傳真機》中播放只有短短一節的《龍珠》卡通，然後再衝落街買由雅景天龍老翻出版社翻印的日本最新一集《龍珠Z》漫畫，當時全部名稱亂譯一通，無閑叫木林、魔童叫短笛、比達叫卡樂B、撒亞人叫西爾人，菲利意譯叫冷卻器也見過。直至後來TVB在星期六深夜時段播放《龍珠二世》，譯名才得以統一，而我當時就要用盡九牛二虎之力說服母親讓我不睡覺看深夜動畫……

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《龍珠》十大經典情節

跟《龍珠》有關的回憶還有很多，例如每日玩當時香港每個小學雞都識的「孫悟運」、用小息唔食飯慳下來的零用錢瘋狂扭《龍珠》萬變卡、《超武鬥傳》chok到手指公爛的必殺技、《龍珠Z II激神菲利》要如何變成超級剎亞人、《龍珠Z III烈戰人造人》爛尾勁失望、《龍珠Z 激鬥天下第一武道會》要買「Datach刷卡機」再剪檸檬茶盒Barcode出「超西杜拉格斯」……數著數著大概可以再寫多一期專欄。值得回味的玩具遊戲周邊還有很多，但若沒有令人難忘的經典情節，這數十年的共同集體回憶是不可能建構出來。就在《Dragon Ball Z: Kakarot》推出前，讓我們一起回味《龍珠》十大經典情節。

經典一：莊子掀裙

最早期的《龍珠》不是格鬥技擊漫畫而是冒險歷奇漫畫，冒險歷奇當然少不了女色，而擔此重任的就是莊子，鳥山明將《IQ博士》中則卷千平經常想偷窺山吹老師之後總是擺烏龍的情節放了在龜仙人和莊子身上，分別是今次擺烏龍的是莊子。現在重看鳥山明為了鋪陳這個梗費盡心機，事先安排了很多伏線，成件事相當痴線。

鳥山明將《IQ博士》中則卷千平經常想偷窺山吹老師之後總是擺烏龍的情節放了在龜仙人和莊子身上，分別是今次擺烏龍的是莊子。

經典二：大戰桃白白

《龍珠》出現過太多經典奸角，戰鬥力最高最邪惡當然首選菲利，不過桃白白在悟空童年的奸角List中也佔著一個很重要的地位，除了是他那件粉紅服裝帶有一份非常Sharp醒的Camp味外，他的心狠手辣和無限自信也叫人難忘，最記得當年沒有武空術，他是用腿勁踢樹再跳上去作飛翔，實在太有型！之後悟空爬上高聳入雲的加林塔跟貓仙人學藝再挑戰桃白白也看得人熱血沸騰。

最記得當年沒有武空術，他是用腿勁踢樹再跳上去作飛翔，實在太有型！

經典三：悟空結婚

從《龍珠》到《龍珠Z》，從冒險漫畫演變成格鬥漫畫的轉接期間，當時包括我在內所有讀者也從沒有想過悟空會一下子長大成人，更成家立室，而妻子芝芝外表更非常飲得杯落。島山明的浪漫從來不是甜言蜜語，而是用行動來表明二人心意相通，是不言而喻的契合。男人可以找到如此心有靈犀的另一半，夫復合求。

男人可以找到如此心有靈犀的另一半，夫復合求。

經典四：悟空尋死

不計《龍珠GT》和《龍珠超》，悟空一共死了兩次半，第一次是面對哥哥拿迪斯不敵而監粗鎖著他再用魔貫光殺炮攬炒；第二次是在斯路臨自爆前用瞬間轉移移到界王星，嚴格來說兩次也是自尋短見。至於那半次則是從杜拉格斯口中說悟空會數年後死於心臟病。最深刻依然是第一次，那時候「男主角會死」這種橋段很驚世駭俗。

經典五：阿樂戰死

阿樂實在太慘，被大家認為是戰鬥力最差最廢的Z戰士，而且還要被嘍囉培植人殺死，復活後又被比達搶走莊子，男人最失敗莫過於此。這還不算最慘，最慘是平常角色出Figure也是有型Pose，只有阿樂是死後狀態一刻，連樣都無，而且還要大賣。後來《龍珠超》有一集大夥兒打棒球阿樂重現死相，超級大爆笑。

經典六：無閑慘死

無閑共死了兩次，兩次也令人非常動容，不過第一次比第二次更深刻，除了因為每個人的第一次都是最震撼之外，還有就是第一次「死有全屍」，還要由孫悟空親手抱著無閑的屍體，而且無閑更是死不瞑目；當然第二次也很感人，臨爆前大聲呼叫：「悟空～」叫到人心都悒。

經典七：比達痛哭

作為一個流著王子血統自我感覺非常良好、一生自高自大天上天下唯我獨尊的人，在甚麼時候會突然放聲大哭而且哭於你面前呢？不是臨死的時候，而是當知道自己一直引以為傲的東西一下子被摧毀的時候，當比達看到他跟菲利在戰鬥力上的差距時，比達生平第一次因為恐懼和絕望流出眼淚。

經典八：杜拉格斯出場

雖然《龍珠Z》一眾Z戰士都是型男，不過在杜拉格斯出場後，所有男角都企埋一邊。紫色三七分界郭富城頭（西化一點可說是李安納度頭），在不足一分鐘內先後處決菲利父子，而且用的是劍、絕招是要先用雙手比劃一輪才出招的氣功波，這些都是在過往《龍珠》世界中從未出現過的，而且當時他的身份還是謎，神秘的男人最吸引！

經典九：父子出波

《龍珠Z》故事中最好看的悟飯劇情有兩段，第一段是悟空上黃泉找界王時大喊包悟飯嚷著要爸爸，師父笛子魔童將他訓練成獨立果斷的野孩子；第二段就是斯路篇中地球生死存亡一刻學會了承擔和責任感。這一張「父子出波圖」，當年被很多動漫迷當作海報貼在房間最當眼位置。

經典十：龜仙人明志

《龍珠超》第105集是向龜仙人致敬的一集。話說龜仙人在宇宙武術大會遇上比他強很多的鳥人戰士，被打至站不起來，鳥人戰士說：「你以前一定是位了不起的武術家，但你的時代已經結束了。你該接受自己的極限，乖乖地隱居去吧。」武天老師如此回應：「什麼極限？見鬼去吧。斷然我的極限還是言之尚早。這是我兩位徒弟教我的，他們永不言敗，不斷努力變得更高更強。」龜仙人用盡最後一口氣奮力站起，使出由他自創絕學龜波氣功，口中唸唸有詞說出格言：「好好活動，好好學習，好好遊戲，好好吃飯，好好休息。要過一個開心百倍、精神爽利的人生。」不管是宇宙武術大會還是紛亂煩擾的現實世界，這句格言都終身受用。

格言：「好好活動，好好學習，好好遊戲，好好吃飯，好好休息。要過一個開心百倍、精神爽利的人生。」不管是宇宙武術大會還是紛亂煩擾的現實世界，這句格言都終身受用。

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