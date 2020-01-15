《小書痴的下剋上》動畫第二季極速公布　2020年4月即播出

電視動畫《小書痴的下剋上：為了成為圖書管理員不擇手段！》在去年 12 月底結束播出後，隨即宣布第二部將於 2020 年春天播出。在第二部中加入演出的聲優包括：三瓶由布子、狩野翔、都丸千代。

原作輕小說獲得「這本輕小說不得了！」2018、2019 年單行本‧輕小說部門的第一名，目前系列作品已經賣破 200 萬本，雖然同樣是異世界轉生系輕小說，但卻因為題材與主流不同，描述手法也相當吸引人而獲得讀者的支持，本作也在 2019 年秋季播出動畫。故事描述本須麗乃在確定拿到圖書館員的工作後居然死於被書牆掩埋，抱著想要閱讀更多書的心情，她轉生到異世界中一個叫做「梅茵」的年幼女孩體內而取回了意識，但在這個書本是高價品、連紙張都不普及的世界中，她要怎麼成為圖書館員呢？擁有現代知識的少女便開始在異世界為了能夠摸到書本而奮鬥。

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梅茵在第一部的尾聲順利成為見習巫女，第二部便從這裡開始。新加入的角色有：做為梅茵的隨從但卻常常進出反省室的問題兒童‧吉爾（CV.三瓶由布子）、原本服侍神官長，之後被指派擔任梅茵的首席侍從‧法藍（CV.狩野翔）、也是梅茵的侍從，但卻是神殿長的眼線‧戴莉雅（CV.都丸千代）。看來梅茵在第二部動畫中也會遇到許多鬥爭及棘手的人事情況，詳情如何就請大家鎖定四月的動畫第二部囉。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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