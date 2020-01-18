【人中之龍7】攻略　初期輕鬆賺錢10萬脫貧買裝備

人中之龍7今集主角在初期極為貧窮，真的是買罐啤酒都要慳住慳住。而且在第四章時，戰鬥前要求你買齊全身裝備才可進行，沒錢的話確實會卡關。以下就提供初期其中一個賺錢方案：

春日一番大概是歷代最貧窮的主角（初期）

第四章會要求春日一番「齊裝」才可繼續故事，沒錢或者把錢花了在其他地方就會卡關

不能睇少的「尋寶」拾荒技能

初次步入異人町時主角是赤貧狀態，要學習露宿者們的賺錢方法。當開放了「尋寶」技能之後其實就可找尋第一個資金來源。雖然很常只有5圓或50圓或者是什麼都沒有，但是有低機率會直接取得銅盤或金盤。初期打一場普通戰鬥只有數百圓，而金盤一個則可賣10萬圓之多，所以絕對是不能看輕的技能，建議每逢經過汽水機就順便檢看看。

汽水機或垃圾桶「尋寶」有機率性，圖中檢到金盤是晚上的「中央大街東側」汽水機，但不一定出現

解支線任務變賣

不過取得「金盤」後還不能立即換錢，因為初期未有當鋪。前往「岬大街」可以看到一堆垃圾在路上，觸發支線任務「與垃圾共存的男人」。

觸發事件後離開一段距離，看看地圖有出現訊息符號時返回，就可繼續支線任務