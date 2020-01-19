《迷你四驅車》手遊版雙平台正式登場　自組獨一無二愛車競速對戰

由日本BANDAI與小學館和Tamiya共同合作開發的迷你四驅車模擬競速手機遊戲正式命名為《迷你四驅車 超速錦標賽》（中文名稱暫譯，原名：ミニ四駆 超速グランプリ）正式在日本Android／iOS雙平台正式推出，懷念小時候熱衷的迷你四驅車的玩家們快來與傳說車手同台較勁！

《迷你四驅車》手遊版相關圖片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

本作為一款以日本模型大廠Tamiya所開發、販售，除競速模型外也曾改編推出動漫作品的人氣作《迷你四驅車》為題材的手機遊戲新作。

遊戲中除了競速要素外，還將會把模型粉絲們最喜歡、可以自由活用各式各樣車體與零件來組裝改造自己的四驅車要素給收錄其中，讓玩家們使用自己組裝的四驅車來與其他玩家競速對戰，共同享受四驅車模型組裝競速的遊戲魅力，玩家不僅能和經典四驅車漫畫《爆走兄弟 Let's & Go!!》、《衝鋒四驅郎》的角色們對決，還能透過網路參加各種四驅車大賽！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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