《飆速宅男》拍真人電影J家永瀨廉扮弱者　女角又搵漫改萬能Key？

單車競速漫畫《飆速宅男》（又名：破風弱男），將於2020年8月14日上映真人電影版，由《旅貓日記》三木康一郎執導。男主角出動到Johnny’s 事務所的男團King & Prince永瀨廉（20歲／身高175 cm），網民抱怨太高太帥之餘，新聞稿內永瀨的介紹圖更是一頭金髮，令人擔心他是否適合人選。

永瀨廉已經開始進行單車訓練，更發布了此圖片，fans就有點擔心，會不會太型仔？

永瀨廉的確好難令人聯想起原版小野田坂道。

舞台劇／日劇版小野田似樣好多！

網民就笑言好期待聽永瀨廉唱宅宅歌《公主公主歌》（笑）

另外，網民吐嘈說：「女主角好自然又是橋本環奈……」沒錯，女主角寒咲幹的確會由「漫改萬能key」橋本環奈主演，而男角方面，跟坂道的型男隊友今泉俊輔將由伊藤健太郎演出，此子剛好就是橋本參演漫改日劇《今日我至叻》中的第2男主角伊藤健太郎（2人在劇中是情侶），真是奇遇。

最近筆者看了真人版《齊木楠雄的災難》，千年一遇的演技已變得相當狂放。

說回《飆速宅男》作品本身，講述身高165cm，喜歡卡通偶像和玩具的不起眼四眼動漫宅小野田坂道，因長年駕駛家中的「C9買餸單車」來回千葉／秋葉原買動漫精品，訓練出一條磨打腳，升讀「總北高中」後潛能終於被發掘……

《飆速宅男》隨故事發展，一批人氣的前輩選手角色已經畢業，第2代總北高中車隊，人氣不及以前，漫畫正面臨悶局。

《飆》動畫已開拍了四季，又製作了舞台劇及日劇版本，作品集合一班運動系性格型男，原版及真人版都俘虜不少女fans，不知真人電影會否帶動近期氣勢漸降的漫畫版？