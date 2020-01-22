《THE IDOLM@STER Starlit Season》集結歷代偶像新作　今年登場

遊戲動漫
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日本萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco）於 1 月 20 日發表「《偶像大師》家用主機最新作製作發表會」，並於會中正式宣布，將於 2020 年內在 PS4／PC 平台上推出旗下人氣偶像養成模擬《偶像大師》（THE IDOLM@STER）系列最新作《偶像大師 星耀季節》（THE IDOLM@STER Starlit Season／アイドルマスター スターリットシーズン，中文名暫稱）！

《Starlit Season 星耀季節》為一款集結包括《偶像大師》、《Cinderella Girls 灰姑娘女孩》、《Million Live 百萬人演唱會！》與《Shiny Colors 閃耀色彩》等系列作的偶像們齊聚一堂，藉由新企畫「Project Luminous」的組成，讓玩家們帶領自己培育的偶像團體們挑戰全新的偶像團體選拔賽「Starlit Season」，展開一場完全新作的劇情故事，主打「偶像企劃經紀人遊戲」的系列 15 周年紀念最新作。

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同時遊戲還將會採用 Unreal Engine 引擎開發，並將透過「Emotional Toon」情感動畫演出的新表現方式，帶給玩家們全然不同以往的演出表現！至於在舞台的 Live 演出部分，也將會更加進化，帶給玩家們全新的 Live 歌舞演出挑戰。另外，除了全系列偶像與事務所大集結之外，玩家們所熟悉的各家事務所事務員們也將會全體集合，來提供各位經紀人們最全方位的支援與協助，帶給玩家們全新的偶像養成挑戰樂趣！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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