【超感動】想囡囡玩到Switch Zelda　爸爸為殘疾女兒改造手掣

遊戲時常為人帶來各式各樣的體驗，可能是一段爽快的冒險旅程或是一段令人感動的劇情故事，但並不是每個人都能夠觸碰到這些內容，因為部分玩家可能會因為殘疾問題導致無法享受到這些內容，而微軟為了能解決這項問題，便在 2018 年帶來了一項解決方案。

Microsoft XBOX Adaptive Controller（XBOX官網擷圖）

上方為微軟（Microsoft）所打造的「多重適應性控制器（Adaptive Controller）」，透過特殊設計製造出一個可全面性輔助殘疾玩家的無障礙控制器，讓不少人得已再次體驗遊戲的樂趣或是與朋友同樂。而雖然該控制器是針對 PC 以及 Xbox 系統設計，但在經歷了兩年多的時間後，一位玩家證明了這項控制器也能應用於其他遊戲平台上。

+ 4 + 3 + 2

上方為 Digital Jersey Academy 掌管人Rory Steel 的實驗計畫，他想讓自己的殘疾女兒也能像一般玩家與好友一同體驗《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）的樂趣，便嘗試將微軟的「多重適應性控制器」應用於 Nintendo Switch 上，便在 eBay 上尋找各種零件來進行改造，而底下便是這項實驗的成果。

+ 5 + 4 + 3

雖然是初次嘗試，但也可看到 Rory Steel 的女兒 Ava 已可輕易的在遊戲中以林克（Link）的角度自由探索開放世界，也展現出了相當開懷的笑容，可說是給了這項實驗極大的肯定，對一個父親來說也算是個極為滿意的成果吧？若能夠因此引起微軟以及任天堂的注意，並促使兩方一同合作針對此部分進行合作開發，想必對殘疾玩家社群來說也會是一項福音。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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