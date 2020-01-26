Netflix 2月尾首播《Pokemon超夢夢反擊戰:進化》 重溫童年回憶

Netflix 與 The Pokémon Company International 宣布，精靈寶可夢（寵物小精靈）系列最新動畫電影《寶可夢 超夢的逆襲：進化》將於 Netflix 全球首映（日本與韓國地區除外）。 本作引進最新 CGI 技術，將系列電影中最早的作品於上映後 21 年重新製作，讓長大後的《Pokemon》粉絲重溫童年感動。

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The Pokémon Company International 國際事業資深副總裁 Emily Arons 表示，「Netflix 擁有廣大的影響力及其專業團隊，讓我們深信 Netflix 是將此部動畫電影帶給全球小朋友及影迷最合適的夥伴。而且透過 Netflix 的平台，我們也能在『Pokemon Day』當天，全球同步推出最新動畫電影，希望與世界各地的寶可夢粉絲，一同歡慶這個特別的時刻。」本作將於 2 月 27 日當天在 Netflix 獨家首播。

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劇情概要 研究人員挖掘到傳說級寶可夢「夢夢」的化石，卻也意外釋放違反所有自然界定律且充滿強大毀滅力量的寶可夢「超夢夢」。當超夢夢意識到自己的起源後，開始憎惡創造自己的人類，並試圖反撲報復，而小智、比卡超與朋友也被捲進這場風暴中。眼看寶可夢世界岌岌可危，英雄們能否克服這項難關？超夢夢又能否找到生命的新意義？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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