《戰慄時空Half-Life》宣布《Alyx》發售前全系列Steam免費玩！

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《戰慄時空》（Half-Life）最新作品《戰慄時空：艾莉克絲》（Half-Life: Alyx）將於 3 月在 Steam 上推出，Valve 為提前慶賀，宣佈即日起直到發行日為止，所有 Steam 使用者皆可免費遊玩《戰慄時空》系列所有遊戲。

官方表示，《戰慄時空：艾莉克絲》發生在《戰慄時空 2》及其所有章節發生的事件之前，但這些遊戲有相同的角色和故事元素。 《戰慄時空：艾莉克絲》團隊認為享受新遊戲的最好方式就是把舊遊戲玩過一遍，特別是《戰慄時空 2》及其各章節，官方希望玩家能更容易遊玩到這些作品。

免費遊玩項目：

《戰慄時空》

《戰慄時空 2》

《戰慄時空：首部曲》

《戰慄時空：二部曲》

《戰慄時空：正面交鋒》

《戰慄時空：關鍵時刻》

《絕地要塞 經典版》

即日起至《戰慄時空：艾莉克絲》發行，玩家只要安裝 Steam 前往每款《戰慄時空》的遊戲頁面，安裝後即可盡情遊玩直到《戰慄時空：艾莉克絲》發行當日為止。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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