低成本 Cosplay 達人《鬼滅之刃》多圖合集！喜感創意爆棚！

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2019 年成功登頂的《鬼滅之刃》，每個角色都刻劃得極為仔細，除了主角團外，其他角色的粉絲也不少。「Lowcostcosplay」當然不會放過這套人氣之作，光是《鬼滅之刃》動畫上架後，就已經 cos 了超過十個造型，而且每個都極有喜感，看過都會讚嘆他的創意和想像力。

《鬼滅之刃》低成本 Cosplay

一般而言，欣賞 cosplay 都會集中在還原度上，由服飾﹑外貌﹑動作等，一些較性感的 cosplay 更往往成為招點，在動漫活動出現更會被大群相機包圍。直到來自泰國的一名 coser，在 Facebook 開設的「Lowcostcosplay」專頁上公開一些低成本，但創意十足的 cosplay，開創了別類的路線。在眾多 cosplay 作品中，《鬼滅之刃》系列為人樂道。

▼▼「Lowcostcosplay」《鬼滅之刃》合集▼▼

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早前泰國公布停用膠袋後，到處都出現 Shopping 奇招。「Lowcostcosplay」就扮成炭治郎，但不是背著妹妹，而是一大堆乳酸飲品（Facebook＠Lowcostcosplay 圖片）

▼▼再看多次《鬼滅之刃》的角色，不只成本低，還原度也很高▼▼

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資料來源：Facebook＠Lowcostcosplay

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泰國低成本 Cosplay 達人《鬼滅之刃》合集！喜感﹑創意爆棚！