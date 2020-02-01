《Hunter×Hunter獵人：競技對戰》日本上線！持續登入即送希索加

日本DeNA預定在iOS／Android等手機平台推出，以人氣動漫《Hunter×Hunter 獵人》為題材的最新改編手機遊戲系列新作《Hunter×Hunter 獵人：競技對戰》（Hunter×Hunter Arena Battle／HUNTER×HUNTER アリーナバトル，中文名暫稱），日前宣布正式上線，同時推出可以獲得「SS確定轉蛋卷」的登入獎勵活動。

本作為一款以「冨樫義博」人氣動漫《Hunter×Hunter 獵人》為題材改編的卡牌對戰型念之碰撞盤上對戰遊戲，遊戲中玩家們將化身為擁有能將念能力以卡牌形式具現化的能力的主角，並從各式卡牌裡選出30張卡牌來編組自己的牌組，與對方展開最激烈火熱的念能力卡牌對戰！另外遊戲中除了單人模式外，還將會收錄玩家PK對戰多人模式，同時也將會把動畫裡許多名場景畫面再度收錄登場，讓玩家們可以盡情享受一場結合「頭腦戰×心理戰」的爽快刺激卡牌對戰！

配合遊戲正式推出，可以獲得最多共6,000枚獵人幣的「初心者登入 Bonus 活動」正式展開，持續登入還能夠得到S級角色「魔術師希索加」，而作為事前登錄突破20萬人次的獎勵，包含「SS確定轉蛋卷」等豐富特典都會贈送給全體玩家，喜愛《Hunter×Hunter 獵人》的玩家與粉絲們不要錯過！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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