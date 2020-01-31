【武漢肺炎】台灣 TpGS 2020 宣布延期！受疫情影響多間廠商退出

武漢肺炎在全球肆虐，中國鄰近地區的疫情更令人擔憂，本港多個大型活動也因止取消（如渣馬）。今日（31 日）台北市電腦公會亦宣布，原定在 2 月 6 日至 9 日的2020 台北國際電玩展（TpGS 2020），考慮武漢肺炎的疫情後將會延期。

2020 台北國際電玩展延期

台北市電腦公會表示，TpGS 2020 屬於大型集會活動，有機會增加感染武漢肺炎的可能性，同時因應世界衛生組織把武漢肺炎列入國際公共衛生緊急事件，為保障玩家﹑參展商﹑工作人員的健康，決定把活動延期至今年暑假。暫時大會只確定地點同樣在台北南港展覽館 1 館舉行，日期﹑開放時間等有待公布。

原定 TpGS 2020 在 2 月舉行，現將延期至今年暑假（官方圖片）

1 月 30 日，官方公告指 TpGS 2020 將會如期舉行（官方圖片）

如期舉行變延期

其實在昨日（30 日），官方才發出公告指 TpGS 2020 會如期舉行，只是在展覽期間各入口會實施「體溫量測(體溫超過37.5度者不得入場)」、「手部消毒」等防疫措施，同時也要入埸所有人士配戴口罩，亦會安排工作人員巡查場內配戴口罩情形。為何過了一日就突然改變主意呢？

多間廠商退出

先是電腦﹑手機遊戲大廠「遊戲橘子」以「疫情無需恐慌，但必須謹慎」為由，決定退出 TpGS 2020。其後也有不少廠商以武漢肺炎疫情的原因，退出展覽，包括：網銀國際﹑Justdan、MSI、HyperX、Logitech。在多間廠商都宣布退出時，其實 TpGS 2020 的吸引力大減，已經沒有理由再如期進行。不過，目前仍未知原本退出了的廠商，會否在暑期舉行的 TpGS 2020 出現，打算入展參觀的玩家要留意最新消息。

TpGS 2020 官網