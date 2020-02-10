《異種族風俗娘評鑑指南》再有電視台腰斬！超低尺度播唔播得完？

本季新番《異種族風俗娘評鑑指南》確定取消在TOKYO MX頻道的播放。雖然原作尺度本來就非常寬，做成電視動畫之後的規制尺度也是許多粉絲在意的問題，尤其在第三集車速過猛的播出之後，地上波（無線電視）死撐活撐到第四集，還是決定下莊不玩了。

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《異種族風俗娘評鑑指南》是描述在混雜著各式各樣種族的奇幻世界中，為了滿足各方面的需求，當然也會有各種族所經營的紅燈區，而主角一行人便是玩過各式各樣的風俗店之後，將體驗的心得及評分變成評鑑指南，於酒館公布。這部作品當初動畫化時便是標榜將會製作無修正版，但看來實在是承受不了各方壓力，目前在TOKYO MX頻道確定停播，而AT-X、KBS京都、サンテレビ、BS11以及網路平台的播出則照舊。

這部作品當初動畫化時便是標榜將會製作無修正版，但看來實在是承受不了各方壓力，目前在TOKYO MX頻道確定停播。（Twitter擷圖）

台灣方面由代理商木棉花所代理，先前也曾根據官方要求做出調整，但目前的最新公告是無修正版本就是依照原本的尺度（台灣各個上架平台的無修正版本都有年齡或是付費限制），能夠接受的粉絲們就請繼續觀看，不能接受的粉絲們就等待影像商品的推出吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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