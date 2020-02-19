Cyberpunk 2077 GeForce RTX 2080 Ti顯卡　鬼罕限定奇哥都買唔到

NVIDIA 2月18日公開《Cyberpunk 2077 電馭叛客》限定版GeForce RTX 2080 Ti 電腦顯示卡，選用跟遊戲標題相同的黃色外殼，型到出水。且全球只生產200張，可能連「殺神」奇洛李維斯也未必買到！

↓↓↓奇洛李維斯 Cyberpunk 2077 TGS 攤位驚喜現身 點擊即睇圖輯↓↓↓

+ 2

NVIDIA GeForce twitter截圖

NVIDIA GeForce twitter截圖

為何會說「殺神」也買不到？因為它根本不會公開發售！Cyberpunk 2077 版 GeForce RTX 2080 Ti 示卡全球只會生產 200 張，只用作慈善義賣及活動送禮。而頭一批77張，已安排在GeForce 網頁、Twitter、Instagram以或Facebook上抽籤送出，自己上去留言試試吧！

其實早兩天NVIDIA跟Cyberpunk 2077兩個Twitter戶口已在唱雙簧搞宣傳

其實早兩天NVIDIA跟Cyberpunk 2077兩個Twitter戶口已在唱雙簧搞宣傳，互tag吹水話不如搞粒限定版GPU，fans都知道會有合作計劃，想不到一來就「玩咁大」