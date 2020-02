高達40週年音樂大碟4月推出　歌單超有誠意Gundam迷必須入手！

為紀念動畫《機動戰士高達》電視播出 40 週年,由音樂製作人 SUGIZO 所監修的專輯「機動戰士高達 40th Anniversary Album ~BEYOND~」即將在 4 月 29 日發行,分為完全生產限定盤、初回限定盤、一般盤三種版本。

本專輯收錄《機動戰士高達 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星》的主題片尾曲等七首歌曲外,還有樂團 LUNA SEA 為高達 40 週年企劃所特別打造的主題曲「THE BEYOND」,另外也有請到其他樂團一起重製的高達名曲:ACE OF SPADES「哀 戰士」、澤野弘之 feat. mizuki&SUGIZO「EGO<SODv>」、BiSH「Ash Like Snow」、OAU「HUMAN TOUCH」、SUGIZO「Beginning」...等歷代高達系列中的主題曲,相信絕對是高達迷最想聽到的一張專輯。

完全生產限定盤將使用安彥良和所繪製的插圖當作專輯封面之外,還會收錄 OVA《機動戰士高達 THE ORIGIN》的主題曲與插入曲 CD;完全生產限定盤及初回限定盤還會收錄 BD,內有《機動戰士高達 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星》的無字幕主題片尾曲影像及高達 40 週年企劃 PV,還有 SUGIZO 與參加專輯企劃的音樂人對談的影像。

「機動戰士高達 40th Anniversary Album ~BEYOND~」收錄内容

DISC 1

・宇宙の詩 ~Higher and Higher~/LUNA SEA

・めぐりあい/SUGIZO feat. GLIM SPANKY

・悲壮美/LUNA SEA

・水の星へ愛をこめて/SUGIZO feat. コムアイ(星期三的康帕內拉)

・BEYOND THE TIME~メビウスの宇宙を越えて~/LUNA SEA

・A Red Ray/SUGIZO feat. miwa

・光の涯/SUGIZO feat. アイナ・ジ・エンド(BiSH)

・哀 戦士/ACE OF SPADES

・EGO<SODv>/澤野弘之 feat. mizuki&SUGIZO

・Ash Like Snow/BiSH

・HUMAN TOUCH /OAU

・ビギニング/SUGIZO

・THE BEYOND/LUNA SEA

DISC 2(※僅完全生産限定盤、初回限定盤附錄)

・星屑の砂時計/服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring yu-yu

・By Your Side/澤田かおり

・風よ 0074/服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring 石田匠

・永遠のAstraea/柴咲コウ

・宇宙の彼方で/森口博子

・Don't Say Good bye/澤田かおり

・I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ- /服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring AYA

・破線の涙 /山崎まさよし

Blu-ray(※僅完全生産限定盤、初回限定盤附錄)・「機動戰士高達 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星」OP・ED映像集

・「機動戰士高達 40 週年企劃 」PV......等其他

