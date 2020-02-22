高達40週年音樂大碟4月推出　歌單超有誠意Gundam迷必須入手！

為紀念動畫《機動戰士高達》電視播出 40 週年，由音樂製作人 SUGIZO 所監修的專輯「機動戰士高達 40th Anniversary Album ～BEYOND～」即將在 4 月 29 日發行，分為完全生產限定盤、初回限定盤、一般盤三種版本。

本專輯收錄《機動戰士高達 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星》的主題片尾曲等七首歌曲外，還有樂團 LUNA SEA 為高達 40 週年企劃所特別打造的主題曲「THE BEYOND」，另外也有請到其他樂團一起重製的高達名曲：ACE OF SPADES「哀 戰士」、澤野弘之 feat. mizuki＆SUGIZO「EGO＜SODv＞」、BiSH「Ash Like Snow」、OAU「HUMAN TOUCH」、SUGIZO「Beginning」...等歷代高達系列中的主題曲，相信絕對是高達迷最想聽到的一張專輯。

完全生產限定盤將使用安彥良和所繪製的插圖當作專輯封面之外，還會收錄 OVA《機動戰士高達 THE ORIGIN》的主題曲與插入曲 CD；完全生產限定盤及初回限定盤還會收錄 BD，內有《機動戰士高達 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星》的無字幕主題片尾曲影像及高達 40 週年企劃 PV，還有 SUGIZO 與參加專輯企劃的音樂人對談的影像。

▼▼▼相關圖輯：即睇高達模型40週年 新PG元祖高達、自動變型獨角獸、Uniqlo T等

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「機動戰士高達 40th Anniversary Album ～BEYOND～」收錄内容

DISC 1

・宇宙の詩 ～Higher and Higher～／LUNA SEA

・めぐりあい／SUGIZO feat. GLIM SPANKY

・悲壮美／LUNA SEA

・水の星へ愛をこめて／SUGIZO feat. コムアイ（星期三的康帕內拉）

・BEYOND THE TIME～メビウスの宇宙を越えて～／LUNA SEA

・A Red Ray／SUGIZO feat. miwa

・光の涯／SUGIZO feat. アイナ・ジ・エンド（BiSH）

・哀 戦士／ACE OF SPADES

・EGO＜SODv＞／澤野弘之 feat. mizuki＆SUGIZO

・Ash Like Snow／BiSH

・HUMAN TOUCH ／OAU

・ビギニング／SUGIZO

・THE BEYOND／LUNA SEA

DISC 2（※僅完全生産限定盤、初回限定盤附錄）

・星屑の砂時計／服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring yu-yu

・By Your Side／澤田かおり

・風よ 0074／服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring 石田匠

・永遠のAstraea／柴咲コウ

・宇宙の彼方で／森口博子

・Don't Say Good bye／澤田かおり

・I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ- ／服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring AYA

・破線の涙 ／山崎まさよし

Blu-ray（※僅完全生産限定盤、初回限定盤附錄）・「機動戰士高達 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星」OP・ED映像集

・「機動戰士高達 40 週年企劃 」PV......等其他

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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