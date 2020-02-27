【新冠肺炎】《瘟疫公司》於中國區App Store下架　神預言出事？

以病毒為出發點的知名策略模擬遊戲《瘟疫公司》（Plague Inc.）iOS 版今天被發現在中國 App Store商店已經無法搜尋，而且更新時也會跳出訊息，顯示該遊戲遭到下架，原因不明。

《瘟疫公司》提供與現實世界相似條件的遊戲環境，讓玩家從中創造致命的病毒，透過不同的方式改變病毒株、提昇傳染能力，使遊戲中的醫療科學對策無法應對，進而達到感染全世界的終極目標。遊戲設計具備了真實性與教育性，使其被美國疾管預防中心（CDC）以及其他公衛機構所認可。

在中國《瘟疫公司》iOS 版以售價 3 人民幣的價格長期佔據榜首，現在僅發現於中國 AppStore 下架，香港 AppStore 依然建在，目前未知是否會影響到其他區域的商店，如果你還沒玩過，可以參考本站測試報導，或者現在就趕快去購買下載遊戲避免發生意外。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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