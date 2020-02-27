「上上下下左右左右BA」秘技之父橋本和久逝世　你邊隻Game用過？

以「上上下下左右左右BA」而為玩家所知的「KONAMI秘技」，其發明者程式設計師橋本和久於昨晚逝世，來自於曾與他有工作交流的遊戲作曲家竹之內裕治，以推特帳號「TECHNOuchi」揭露訃聞，目前許多玩家都在轉推哀悼。

「KONAMI秘技」據說是橋本和久創在開發 1985 推出的遊戲《宇宙巡航艦 グラディウス》時，為了幫助玩家通關才設計此指令。之後在《魂斗羅》系列中更是頻繁被運用讓玩家擁有 30 條命，許多 KONAMI 開發的遊戲幾乎都使用了此彩蛋指令，就連小島秀夫的《潛龍諜影》（Metal Gear Solid）系列、《星域毀滅者》都致敬過，宛如一種遊戲文化而廣為玩家知曉。讓這個特殊指令在不同平台間使用，更會作為一些網站的彩蛋元素。

從《SPACE MANBOW》到近年《黑暗靈魂》（Dark Souls）等多款遊戲遊戲音效、音樂作曲的竹之內裕治在個人推特發表感言「在某公司共事的時代，雖然沒有一起在一個小組中工作，但在公司中還是有交流，是個相當溫柔的人。作為同乘一艘船、也是短暫的共事者，在這裡發布訃聞是一件很難過的事情。希望你到了天國也繼續製作遊戲，謝謝你。」編輯也要謝謝這位遊戲開發者，他發明的密技不知道讓多少人能夠撐過《魂斗羅》等遊戲的艱難考驗。

KONAMI 官方確認此項消息，並發表聲明「我們很難過的聽到橋本和久的逝世，他是一位才華洋溢的製作人，他為全世界首帶來了『KONAMI CODE』，此時我們將與橋本的親友與家人同在，望他安息」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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