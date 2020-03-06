《Pokemon劍/盾》圖鑑爭議下輕鬆登頂　19年日本十大遊戲銷量公開

對於遊戲業界來說，2019 年不僅是個動盪的一年以外，也是不少大作輩出，懷舊氣氛熱烈的一年。而在諸多遊戲當中最熱賣的是哪一款呢？就讓我們一起來看看！

根據日本媒體報導，2019 年光是日本國內的遊戲市場規模（主機+遊戲）就高達 4,368.5 億日幣，光是遊戲軟體的銷售量，包含實體盒裝版以及線上下載版已經連續三年處於正成長狀態，在這之中貢獻最大的遊戲銷售冠軍就是在 Nintendo Switch 登場的《寶可夢 劍．盾》（Pokemon）。

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雖然在遊戲銷售前因為圖鑑不會網羅所有過往寶可夢而引發不少玩家反彈，但數字不會騙人，包含下載版在內《寶可夢 劍．盾》累計銷售量突破 370 萬份，打敗其他遊戲穩坐第一。此外深受玩家好評的《任天堂明星大亂鬥特別版》達成了連續兩年銷售突破百萬的紀錄，這兩款任天堂的遊戲更帶動了 Switch 主機以及 Switch Lite 銷售量的提升；其他如《王國之心 III》 （Kingdom Hearts III）、《魔物獵人世界 ICEBORNE》（Monster Hnuter World Iceborne）、《路易吉洋樓3》（LUIGI'S MANSION 3）等人氣作品也都名列前茅。

至於 2020 年會是哪款遊戲榮登銷售排行榜冠軍呢？就請玩家們拭目以待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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