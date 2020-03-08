咸蛋超人《ULTRAMAN超人再現》聲優真人PV　拍攝花絮大公開

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由清水榮一 x 下口智裕原作改編的 3DCG 動畫《ULTRAMAN 超人力霸王》（超人再現）在 Netflix 上架半年後，將於 4 月 12 日起於日本無線電視頻道播出。

而全新宣傳 PV 搭配 OLDCODEX 所演唱的全新主題曲「Core Fade」也釋出，在 3 月 21 日也將於 niconico 生放送等四個平台播出特別節目，由主演聲優木村良平、江口拓也、潘惠美、諸星堇、白石稔等陣容主持，帶給觀眾們最新的節目情報。

目前也正在進行《ULTRAMAN 超人力霸王》的真人 PV 拍攝，官方釋出由聲優木村良平、江口拓也著裝圓谷 Production 造型部門所製作的「ULTRAMAN SUIT」與「ULTRAMAN SUIT ver7」拍攝 PV 的花絮照片。而手機遊戲《ULTRAMAN BE ULTRA》目前更如火如荼的進行事前登錄，還釋出了由清水榮一所繪製的一系英雄形象圖。

《ULTRAMAN 超人力霸王》第一季全 13 集目前可以在影片串流平台 Netflix 觀賞，官方也在第一季播畢後確定製作第二季，目前尚未釋出更多情報。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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