高達、紅彗星 G-SATELLITE 衛星成功上太空　聯手守護東京奧運

【東京奧運2020】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）在全球爆發，雖然未知7至8月舉行的日本東京奧運會否延期，但日本東京奧運委員會的「G-SATELLITE向宇宙進發（G－SATELLITE宇宙へ）」活動仍然繼續，更於前日（3月7日）成功經由火箭把超小型衛星「G-SATELLITE」搭載高達和馬沙專用渣古「紅彗星」升空，為東京奧運打打氣。

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（網上圖片）

2017年8月，日本東京奧運委員會啟動了東京奧運2020計劃「One Team Project」，由東京奧運委員會、東京大學、日本宇宙航空研究開發社（Japan Aerospace Exploration Agency / JAXA）及福井縣3間公司攜手合作，將一枚載有高達及「紅彗星」的人造衛星「G-Satellite」TRICOM-1R送上太空，於2020年東京奧運會期間圍繞地球運行。

「G-SATELLITE」體積為10cm X 10cm X 30cm，而高達及「紅彗星」使用特製材料及油漆製造，可承受惡劣的太空環境。它們亦經過特別改裝，眼部會發出奧運五環顏色的光，腳底則裝有顯示屏，顯示打氣訊息。另外，「G-Satellite」裝上7個鏡頭，以求拍攝到以地球和太空為背景的照片。

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「G-SATELLITE」終在上周六（7日）順利升空，預計今晚（3月9日）會到達國際太空站，4月下旬放出模型。

日本太空人山崎直子形容，高達和「紅彗星」克服眾多困難後，終於成功上太空，期望可以傳揚奧運會的世界和平精神。

願望達成！高達、紅彗星齊手「護地球」

東京奧運委員會早前已公開 One Team Project 小型人造衛星計畫的動畫影片，透過動畫簡單介紹高達、「紅彗星」渣古「G-SATELLITE」，實現《Mobile Suits Gundam》系列中兩大主角機體在太空守護地球的願望。