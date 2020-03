新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎/COVID-19)於全球肆虐,同時亦影響了4月日本動畫新番製作,早前已經有2套原訂4月上映的動畫因武肺停工而延期後,今日(3月9日)就連超人氣動畫《Re:從零開始的異世界生活 第2期》亦因為武肺原因而決定延期至7月才上畫。

不少動漫迷期望的第2季《Re:從零開始的異世界生活》,由原本4月放送延期至7月(http://re-zero-anime.jp/tv/)

早前已有兩套原訂4月上映的新番動畫,包括《魔王學院的不適合者》以及《月歌 The Animation 2》宣布延至7月才上畫。估不到接下來受影響的,竟然曾經製作《謹慎勇者》、《哥布林殺手》等知名動畫製作公司「WHITE FOX」公布原訂4月上映的《Re:從零開始的異世界生活 第2部》延期至7月才上映。今次延期的原因官方亦寫得很清晰,因為「新型冠狀病毒於世界肆虐,令製作日程受到非常大的影響,因此才決定將放送日期延後」。暫時官方指暫定7月放送予定,不過詳細日期還需要等待容後再公布。

↓↓↓已公布3套動畫延期(點下圖放大)↓↓↓

其實今年4月動畫新番非常多人氣作品推出,除了《Re:從零開始的異世界生活 第2期》外,還有《刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON-》、《輝夜姬想讓人告白?~天才們的戀愛頭腦戰~第2期》及《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。完》等,滿足一眾動漫迷。不過一套套的動畫「倒下」,雖然只公布了3套動畫受影響,但不難估計到就算留下來可準時放送的新番,隨時會出硫「萬策盡」的情況,就好像最近的《科學超電磁砲T》就因為武肺停工,而要中間插入2集「總集 前後篇」來緩衝製作時間。以下多套4月新番大作,隨時會受武漢肺炎停工影響。(點下圖放大)

©長月達平・株式會社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員會