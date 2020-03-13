仁王2 攻略 早期必點技能推薦 戰鬥更輕鬆

【仁王2 攻略】動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」《仁王2》PS4 已經推出，此作（其實是Team Ninja工作室開發的作品都）以高難度見稱，特別是對沒有玩過上一集的玩家來說大概會十分吃力，以下介紹一些早期必點的技能，可令戰鬥輕鬆不少。

流水系列

上一集已有的技能，效果是閃避可以讓殘心成立，在今集依然是近距離戰鬥的核心，有和沒有的差距極大，建議馬上點出來，上中下段都要點。

透波背刺

和上一集一樣背刺屬於忍者技能，需要學習相應技能才可使出背刺；但今集需要投資不少點數於「忍」屬性上才可獲得忍者技能點，在未取得遺髮之前可用火藥彈來累積忍者熟練度從而獲得技能點。背刺需要先點前置的虎驅術卷軸才能學習，因此最少需要2點忍者技能。

如果對飛鏢等其他忍術沒太大興趣，可以將同樣是由虎驅術派生出去的提升衝刺速度和減少衝刺精力消耗點出來，別看其效果只有3、5%，想想你在整個遊戲流程總共會奔跑多久，就知道這技能的收益有多大。

適應常世 / 適應常闇

身處常世/常闇中精力回復速度會下降，而在半妖技能樹的右邊就有可減輕此懲罰的被動技能「適應常世」和「適應常闇」。一般常世可用殘心拔除因此適應常世不至於非常重要（當然也有幫助），主要是作為前置技能以點出後面的適應常闇。在仁王2中最難的地方往往不是Boss，而是每個關卡中的常闇地帶，因此抗常闇技能非常有用。

另外陰陽術裡面的「心氣清淨法」也建議較早點出來，一點就可有+10的抗常世和常闇，而前置技能淨纏符也不錯用。

流轉

效果是殘心同時轉換架式的話可額外回復精力，雖然優先度沒有流水那麼高，但仍然是很重要的技能。因為就算有殘心，仍然不能回復全部攻擊時使用的精力，但使用流轉就可回收更多精力，亦即能多砍幾刀提升輸出。而最重要是配合武士技能中的「殘心」系列技能（各架式中完美殘心時可獲得一個buff），使用流轉不停轉換架式再完美殘心就可為自己不停上Buff，戰鬥力大大提升。

不過始終流轉對操作較高，如果實在應付不來，還是先由熟習普通殘心 / 流水開始，習慣了戰鬥和各武器的招式後再來練習流轉也不遲。

特技強化

如果你會使用猛型的守護靈，由於猛型的特技（反擊敵人大招）非常容易成功，因此半妖技能中和特技相關的技能就變得相當實用，特別是早期就可點出來的「妙技昂心」（特技成功時精力回復量提升）和需要稍多前置技能的「妙技充心」（特技成功時直接回復40%精力）都很強力，這些技能可以確保你在特技成功後會有足夠精力來攻擊硬直 / 精力耗盡的敵人。

造成額外精力傷害的武技

武技是各武器最值得玩味的地方，一般來說全部都會點出來（反正可以隨時在自訂武技中換成想要的組合），但技能點需要累積熟練度獲得，點技能的先後會對流程造成不少影響。固然每種武器都有其特色和較強勢的武技，但一般來說建議優先點可對精力造成額外傷害的技能，如手斧的虎挫、太刀的踢擊等。另外有些武技雖然在技能說明中沒有提及，但所造成的精力傷害依然比較高，例如薙刀鐮的印堂鋒等（通常都是突刺或踢擊）。

這些武技雖然威力較低，但是對會防禦的敵人非常實用，就算是對精力回復很快的人形Boss（如早期的今川義元），適當使用這類技能也可以將其精力打爆然後近身刺擊。同時這類武技也比其他攻擊能對妖怪的精力（妖力）造成更多傷害，打爆妖怪的精力後就能解除其霸體瘋狂輸出。

而就算是對不會防禦的一般敵人，也可以在對其近身刺擊 / 倒地攻擊後使用，令其一起身就已先扣掉一部份精力，從而更容易打出另一次近身刺擊。