無國界記者《Minecraft》設虛擬圖書館　助各地玩家自由閱讀禁書

國際組織無國界記者與英國Blockworks宣布，自即日起在《Minecraft 我的世界》裡推出虛擬圖書館「The Uncensored Library」，讓所有玩家們可以不受國家地區限制，盡情閱覽其中的各種記載與內容！

無國界記者於《Minecraft 我的世界》設虛擬圖書館（點圖放大瀏覽）：

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之所以會有這次的發想與合作，是因為在目前世界各地，有許多與當地政權的見解與法律相違的新聞報導、部落格或網站等數位內容，都無法曝光被當地民眾們自由閱覽，因此無國界記者特地與擅長將真實項目在瑞典 Mojang 所開發的人氣沙盒遊戲《Minecraft 我的世界》中進行虛擬重建，過去曾將包括迪士尼樂園、倫敦博物館與美國微軟總公司等各種建築，紛紛在《我的世界》中一一重現的 Blockworks 合作，共同創造這座《我的世界》虛擬圖書館地圖「The Uncensored Library」，讓民眾能不受國家政權左右，自由檢索閱覽這些原本禁止閱覽的資訊，掌握各種最真實的情報與現況。

隨著「The Uncensored Library」的正式公開，目前館內藏書量約 200 本左右，今後除了將會陸續追加各種藏書外，也將會把各種包括因為報導各種事件而遭到下獄、甚至殺害的記者們所報導的新聞也都陸續加入其中，讓玩家們都能有知道真相的權利，不用擔心自己接收的資訊受到操控或封鎖。

附帶一提，為了建造這座虛擬圖書館地圖「The Uncensored Library」，Blockworks 一共花費 18 名製作者，耗時三個月，使用超過 1,250 萬塊方塊來設計製作這座巨大圖書館。在圖書館中，除了一個個以特定國家為主題設計的房間外，還有為了表現檢閱與表達自由為主題設計的雕像與展示物等內容，《我的世界》的玩家們不妨現在就趕快來親自確認看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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