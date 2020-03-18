Switch 黃金開官店 有動森獨家精品 「任天才」Genius Bar教set機

任天堂Switch 《動森》主機、普通主機及遊戲很常都出現炒價，不少人都期待香港有一家任天堂官店！現在去到黃金商場，走入第一條長走廊，很快就會見到一家特別「紅」的大鋪，正是任天堂正式授權的NSEW「正規商品販賣店」。

The Color is Red，但不是曼聯專門店，而是Switch專門店

這專門店好像有成3個鋪位，有兩個似乎是用來擺貨的，果然是官店，實力雄厚。

香港機迷傳統上都有點怕去黃金、高登，因為這裡好像很喜歡「呃」學生、女仔、家庭客。不過持平的說，其實任何一個場都有機會遇上黑店吧，現在去黃金買Switch，更有這家令玩家倍添信心的新店，令黃金整體形象「升呢」；它是任天堂正式授權的NSEW「正規商品販賣店」，大家都見到這處有一定的空間及大電視，原來是單人及多人試玩區，除了試新作，接下來會搞試玩會、小型比賽。

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限定《動森》獨家精品！

其實總共有5款限定品，但PVC筆袋現貨未到港。

而NSEW正好並不只官方陳列室，而是真正有主機、遊戲賣的「正規商品販賣店」，購物亦有機會得到5款獨家製作的《動物之森》精品，有貼紙、圖案膠帶、folder、筆袋以及相當可愛的「動森」真好杯，不單外形可愛更有電子溫度顯示。（詳細送禮方法未公布）

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動森Switch主機冇貨

任天堂官店不會參與炒賣，相信大家最緊張炒價高企的《動森》特別版Switch有無貨，可惜3月18日試業當日，Switch 《動森》主機並無現貨，未來有機會再返。筆者再追問其他日版e shop才有的別注手掣、限定主機，將來可否在此訂購，官店表示要一步步來，不排除可能性。

Switch 《動森》主機未有貨！

「任天才」即場幫你解決Switch設定小麻煩

其實店名NSEW 代表 Nintendo Store Exclusive Works ，將任天堂既happy aura 發放到東南西北不同方位，落鋪更可找Switch Genius Bar的「任天才」幫你的Switch排解疑難，比如set WiFi、開通上網點卡等，簡單的軟件問題可以幫你解決，小問題就不必特別去萬信修理部啦！

Switch NSEW地址: 深水埗黃金商場地面16號舖營業時間:11am至9pmFacebook:NSEWstoreIG:nsew_store