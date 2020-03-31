《傳頌之物 斬》宅民Game評：戰鬥系統不俗　系列Fans可以玩玩

【傳頌之物 斬 遊戲評測】近期重點遊戲當非《動物之森》莫屬，但其實在3月各個平台都有不少新遊戲或既有遊戲更新推出；如果是日系遊戲Fans，可留意一下剛推出中文版的《傳頌之物 斬》。

如果你接觸日系RPG / 美少女遊戲比較多（或者說比較宅的話），大概會認識AQUAPLUS的《傳頌之物》（台譯《受讚頌者》）系列，宅民黨也為此系列寫過Game評。如果沒聽說過 / 沒玩過，可看看以下宅民黨評測：

傳頌之物 給逝者的搖籃曲PS4中文版評測：鍾意日系就應該玩一次

系列續作傳頌之物2上下兩集《虛偽之假面》和《二人之白皇》，一樣有出中文版，不過宅民黨未有評測（雖然筆者在日版出時已打了白金）。Long story short，個人認為2代比1代還要更好玩，而且遊戲時間很長勁足料十分抵玩，有時間的話很推薦將整個系列補完（反正肺炎肆虐留在家中的時間應該比以往多了不少正好用來跑這些AVG劇情遊戲）。

重溫傳頌之物2前半劇情 百般滋味在心頭

回說《傳頌之物 斬》，它的劇情完全依照《傳頌之物 虛偽的假面》，換言之是以無雙式遊戲模式來重新體驗一次傳頌2前半的劇情。因在傳頌之物斬中將主要劇情以外的部份都省略掉，真的是主要讓已玩過原作重溫之用，我會強烈建議先去玩一次原版，不然真的浪費了這麼好的劇情、角色塑造和張力（有點像在維基百科被劇透的感覺）。

劇情真的砍超多（可以理解），和看劇透沒太多分別，想看完整劇情還是乖乖去玩原版吧。

《傳頌之物 斬》的遊戲模式也比對原版，同樣是AVG劇情和戰鬥的交替進行，只是由原版的戰棋變成了《斬》的無雙動作，而AVG部份的演出也不使原作的角色立繪而是用上3D模組。然而個人感覺用3D模組的演出其實也沒有比原版好，但如果你已經玩過傳頌1和2，看過整個劇情和結局之後，再在《斬》重溫傳頌2早期十分活潑愉快的劇情時，真是...真是百般滋味在心頭（玩過就會懂）。

例如早期剛到白樓閣時的幾段劇情都很歡樂，令人心頭一暖，然後，然後就...

採章節形式的主線

內容量不足實屬可惜

雖說戰鬥改為無雙式割草動作，但是每個關卡的地圖也很細，敵人種類也少；簡單地說就是內容量稍為不足。3D模組製作方面不過不失，AVG模式時表情略欠表現力，但幸好戰鬥時的手感、動感和流暢都不俗。抵讚的地方是可用角色比想像中多，主角一行人全都可以使用，而且每個角色都按其原設定而有著不同特性、技能和戰鬥手感，至少在「割草」方面算是交足功課。

另外一個很抵讚的地方是引入了原作的「會心」系統：在施放技能時如能配合時機按下Ｏ，就能提升招式的效果和威力。如果能在地圖上面再多花一些功夫，其實會是個很不錯的遊戲...

實戰手感其實尚算不錯

貓音世界第一可愛

只是遊戲的3D模組在某些角度下看起來怪怪的，但換個甫士又沒什麼大問題了

另外雖然是無雙遊戲，但角色育成、收集元素等也是一應俱全，滿足喜歡為角色升級強化（如我）的玩家。

還有一件頗有趣的是遊戲中的裝備主要靠「抽蛋」（裝備鍊成）獲得，還非常幽默地「十連抽」的話最後一抽會免費（當然不是用真錢而是用遊戲中完成任務獲得的資金來抽），不用花真錢都可以抽蛋抽個爽。

簡單總結：系列Fans可以玩 未接觸過就建議玩原版先

簡單地說很大程度上這就是Fans向遊戲。客觀地評價遊戲不算非常出色，不過總比笨大的各種粗製濫造的改編遊戲、又或是地雷社等純賣人設毫無遊戲性可言的作品等好得多；如果喜歡傳頌之物系列，仍屬於值得一玩之作。如果純以動作遊戲角度出發，市面上固然有更好選擇，但如果傳頌系列的萌妹子剛好對你口味的話，亦是可以一試。（但為了劇情還是建議先玩原作）